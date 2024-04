Magyar matematikus és biológus nyerte el az Európai Kutatási Tanács vezető kutatóknak szánt támogatását

Stipsicz András matematikus és Pál Csaba biológus nyerte el idén az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) vezető kutatóknak odaítélt támogatását – áll a Magyar Tudományos Akadémia csütörtöki közleményében.

Az Advanced Grantnek nevezett támogatást elnyerők névsorát április 11-én tette közzé az ERC, amelynek Magyarország alapításától kezdődően, 2007 óta tagja. Az összesen 652 millió eurós összegű tudományos finanszírozást 255 nyertes pályázó között osztják majd szét.

photo_camera Stipsicz András matematikus (bal oldalt) és Pál Csaba biológus (jobb oldalt) Forrás: mta.hu

Stipsicz András, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója és az MTA rendes tagja „Csomók és felületek négydimenziós sokaságokon” című kutatási programjára kapta a támogatást. Ennek során olyan módszereket és megközelítéseket dolgoz majd ki, amikkel jobban meg lehet érteni a négydimenziós sokaságokat.

Pál Csaba, a HUN-REN SZBK Biokémiai Intézetének tudományos tanácsadója és az MTA levelező tagja harmadjára nyerte az ERC pályázatán. A most öt évre szóló, 2,5 millió eurós támogatással az antibiotikum-rezisztencia kialakulása mögött meghúzódó mechanizmusokat vizsgálja majd kutatócsoportjával. A szakember és kollégái azt is igazolni szeretnék, hogy a gyógyszerekkel szembeni ellenálló képességet biztosító genetikai mutációk már megtalálhatók a természetben, kórházakban, és a humán mikrobiomban előforduló baktériumokban is.

2023-ban Makk Péter, a BME kondenzált anyagok fizikájával foglalkozó kutatója, Nagy László, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont evolúcióbiológusa, és Faragó Tamás, az ELTE TTK Etológiai Tanszékének kutatója nyert el nagy összegű, 2-2,5 millió eurós ERC támogatást egy-egy Consolidator Grant keretében.

Amint korábban megírtuk, a kutatási támogatás a Horizont Európa programhoz tartozik, amelyben az Európai Unió Tanácsának döntése nyomán 2023 januárja óta több mint 20, alapítványi fenntartású magyar felsőoktatási intézmény nem vehet részt. A támogatási program összköltségvetését az utóbbi időben emelték meg, így 2021-2027 között 95,5 milliárd euró (37 ezer milliárd forint) kiosztására adódik lehetőség a Horizont Európa programban résztvevő országok kutatói között.