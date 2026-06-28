Kováts András migrációkutató: A külföldiek nem törik le a magyar béreket

A migráció kérdése még mindig az egyik legmegosztóbb és legtöbb politikai feszültségeket hordozó téma Magyarországon, és egyébként egész Európában. A Tisza-kormány néhány nappal megalakulása után társadalmi egyeztetés nélkül jelentette be, hogy szigorítja a vendégmunkások magyarországi foglalkoztathatóságát; júniusban folytatta a migránsozást a tervezett vitnyédi menekülttábor leleplezésével; pár nappal később pedig a belügyminiszter deklarálta, hogy a kormány nem hajlandó betartani az Európai Unió migrációs paktumát. Az egyelőre még nem világos, hol válik el a politikai kommunikáció és a jogalkotás, de most úgy tűnik, hogy a migráció kezelését tekintve nagyon hasonló a helyzet ahhoz, mintha a Fidesz folytatná a kormányzást.

Kováts András migrációkutató, a Menedék Egyesület igazgatója a Qubit stúdiójában Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A Dollárpapa legújabb adásában Kováts András migrációkutatóval, a Menedék Egyesület igazgatójával beszélgettünk. Kováts évtizedek óta foglalkozik a magyar és európai migrációs folyamatok elemzésével és a menekültügyi rendszer működésével. A beszélgetésben végigvesszük a kormányzati migrációs politikák és kommunikációs keretek kérdését, a jelenlegi európai és magyar migrációs trendeket – beleértve a reguláris, szabályozott és az irreguláris, humanitárius mozgásokat, továbbá azt is, hogy milyen szerepe lehet a bevándorlásnak a magyar munkaerőpiacon. Szó lesz arról is, hogy létezik-e érdemi társadalmi és szakmai egyeztetés ezekben a kérdésekben.

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