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Palócz Éva: Drámai a helyzet, de nem a költségvetés a magyar gazdaság legnagyobb problémája

Dollárpapa
június 10.
podcast

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A magyar költségvetés olyan helyzetbe került, amilyenre hosszú évek óta nem nagyon volt példa: néhány hónap alatt szinte az egész évre tervezett hiány összegyűlt, miközben az új kormány egyszerre próbálja megfékezni a pénzkiáramlást, helyreállítani a befektetői bizalmat és új növekedési pályára állítani a gazdaságot. De valóban akkora a baj, mint amilyennek első látásra tűnik? És milyen mozgástere marad egy kabinetnek, amely egyszerre örököl súlyos költségvetési problémákat és történelmi lehetőségeket?

Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója a Qubit stúdiójában
Fotó: Tóth András/Qubit

A Dollárpapa legújabb adásában Palócz Évával, a Kopint–Tárki vezetőjével beszélgetünk a költségvetés állapotáról, az uniós források várható hatásáról, a kamatpolitika dilemmáiról és arról, hogy valóban fordulóponthoz érkezett-e a magyar gazdaság. Szó lesz korrupcióról, beruházásokról, euróbevezetésről, nemzetközi kockázatokról és arról is, hogy mi kell ahhoz, hogy a következő évek ne csak a túlélésről, hanem a felzárkózásról szóljanak.

  • Tényleg drámai állapotban van a magyar költségvetés, vagy a helyzet javítható néhány gyors döntéssel?
  • Miért látja Palócz Éva gyanúsnak a vártnál jobb GDP-adatokat?
  • Mekkora lökést adhat a magyar gazdaságnak a visszatérő 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás?
  • Valóban eljött az ideje a kamatcsökkentésnek?
  • Mennyi pénzt lehetne megtakarítani a költségvetésben a pazarlás és a korrupció visszaszorításával?
  • Reális cél-e az euró bevezetése 2030 körül?

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