Magához tért a Tesla, egyre jobbak a számaik

A Tesla közzétette a 2026 második negyedévére vonatkozó értékesítési és gyártási adatait: április, május és június kiváló hónapok voltak Elon Musk cége számára. A Tesla összességében 480 126 elektromos járművet adott el a második negyedévben, ami 25 százalékos éves növekedést jelent – ismerteti az Ars Technica.

A Model 3 és a Model Y teszi ki az eladások túlnyomó részét, továbbra is ez az a két modell, amelyet a Tesla tömegesen gyárt. Ez összesen 467 762 darabot jelent, ami 25,2 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A további 12 364 jármű – ami 19 százalékos növekedést jelent a 2025-ös második negyedévhez képest – a már megszűnt Model S és Model X, valamint a Cybertruck, amelyet jelenleg csak Észak-Amerikában és a Közel-Keleten értékesítenek.

A Tesla úgy tűnik, kezelni tudta a túltermelés problémáját is. A 2026-os első negyedéves eredmények arra utaltak, hogy egyre súlyosbodó készletprobléma alakult ki, azaz rendszeresen, havi szinten több autót gyártottak, mint amennyit el tudtak adni. A második negyedéves termelés 451 758 autó volt; ez éves szinten 10 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor közel 30 ezerrel kevesebb jármű, mint amennyit ebben a negyedévben értékesítettek. Ebből 442 936 darab a Model 3 és Model Y volt, ami 11,6 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A Tesla energiatárolási üzletága sem teljesít rosszul. A 2026-os második negyedévben 13,5 GWh telepített kapacitást ért el, ami 40 százalékos növekedés a 2025-ös második negyedévhez képest.

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