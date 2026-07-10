Több száz drón látványos koreográfiája vezette föl a Rolling Stones új albumát

A Rolling Stones huszonötödik stúdióalbuma, a Foreign Tongues mai megjelenését látványos akció vezette föl szerdán, London égboltján. A St. Clemens Hotelben tartott zártkörű lemezbemutató partyt követően ötszáz drón jelent meg a Temze fölött és mozgott szinkronban az új album In The Stars című dalára. A Stones jól ismert logója, a kinyújtott nyelv a London Eye és a Big Ben fölött lebegett, a show-t pedig a zenekarral régóta együtt dolgozó látvány- és világítástervező, Patrick Woodroffe koreografálta.

A drónok mozgását és fényhatásait GPS-technológia, valamint speciális világítás-vezérlő szoftver irányította, így a színek, a fények és a drónok által megjelenített formák pontosan követték a zene ritmusát és dinamikáját. Woodroffe 1982 óta dolgozik együtt a zenekarral fénytervezőként és kreatív igazgatóként, több nagy stadionturné és számos esemény látványtervei fűződnek a nevéhez.



Az ötszázas drónraj működtetése London belvárosa felett komoly műszaki és adminisztratív kihívást is jelentett, minthogy a világ egyik legszigorúbb légiközlekedési szabályozásának kellett megfelelni. Az ilyen eseményeket az Egyesült Királyság Polgári Légiközlekedési Hatósága (CAA) szigorúan felügyeli, és csak átfogó biztonsági intézkedések mellett hajthatók végre.

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