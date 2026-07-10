Tőzsdét robbantott a chipgyártó SK Hynix, 26,5 milliárd dollárt gyűjtött az amerikai részvénykibocsátással

A dél-koreai chipgyártó SK Hynix 26,5 milliárd dollárt vont be New York-i részvénykibocsátásával, amely az eddigi legnagyobb amerikai tőzsdei bevezetés egy külföldi vállalat részéről – adja hírül a BBC.

A cég, amely az AI-chipek területén piacvezető Nvidia kulcsfontosságú beszállítója azt közölte, hogy 177,9 millió amerikai letéti részvényt (ADR) értékesített darabonként 149 dolláros áron. A kereskedést pénteken kezdik meg a Nasdaq tőzsdén.



Az SK Hynix a világ egyik vezető memóriachip-gyártója, piaci értéke Dél-Koreában májusban meghaladta az 1 billió dollárt, a vállalat részvényárfolyama idén több mint megháromszorozódott. A versenytársak, a Samsung Electronics és az amerikai Micron részvényeinek árfolyama az elmúlt hónapokban több mint megduplázódott.

Jaewon Choi, a Szöuli Nemzeti Egyetem pénzügyi professzora a BBC-nek úgy kommentált, hogy a befektetők árgus szemekkel figyelik a kibocsátást, mert az annak a tesztje, hogy fennmarad-e a memóriachip-gyártók iránti tőkepiaci lelkesedés. Az AI-boom ugyanis számos vállalatot arra ösztönzött részvénypiaci tőkebevonásra. Júniusban a GrokAI tulajdonosa, a SpaceX a világ eddigi legnagyobb tőzsdei bevezetését hajtotta végre, amikor 85,7 milliárd dollárt gyűjtött.Eközben az Anthropic és az OpenAI is tőzsdei bevezetésre készülnek, több mint 1 billió dolláros értékelés mellett.

A vállalat jelentős beruházásokat ígért Dél-Korea chipgyártó és AI-kapacitásainak fejlesztésére az elkövetkező években. Júniusban a dél-koreai kormány több mint 880 milliárd dollár értékű beruházási terveket jelentett be az SK Hynixszel és a Samsunggal együttműködésben.

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