Példátlan léptékben terjed az afrikai ebola-járvány, a kétezret is meghaladta a fertőzöttek száma

Nagyobb lehet a járvány valódi mérete, mint ami a hivatalos adatokból látszik, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint. A Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) mostanra több mint kétezer ebola fertőzött esetet, köztük 754 halálesetet regisztráltak július 12-ig, és „kevesebb mint öt hét alatt a megerősített esetek száma megháromszorozódott, és a halálesetek száma több mint ötszörösére nőtt” – olvasható az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nem kormányzati, francia központú szervezet hivatalos oldalán.

A járvány volumene ezzel meghaladta a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) „2018-2020 közötti ebola-járványában regisztrált esetszám felét, amely közel két évig tartott” - írja az MSF. A WHO idén májusban nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította a járványt: a helyzet azóta azért is egyre aggasztóbb, mert példátlan ütemben terjed tovább földrajzilag is, aminek a fő oka az egészségügyi központok és megfigyelő rendszerek túlterheltsége, illetve, hogy a városi területeken kívül egyre nagyobb közösségek maradnak megfelelő kezelés és ellenőrzés nélkül.

Ráadásul a kontaktkutatás is kaotikusan alakult, ugyanis „a WHO vészhelyzeti részlegének vezetője, Chikwe Ihekweazu kedden elmondta, hogy az új esetek 80 százaléka nem szerepelt az ismert kontaktlistákon, hanem »ismeretlen fertőzési láncokból« származott”. Az idén kitört 17. ebola-járványt a Bundibugyo-vírustörzs okozza, ami több mint tíz évvel ezelőtt Ugandában és a Kongói DK-ban is súlyos járványt idézett elő, és aminek az oltóanyaga jelenleg is fejlesztés alatt áll. Ugyanakkor kedden megkezdődött egy vírusellenes gyógyszer első klinikai vizsgálata, amit „az amerikai Gilead Sciences gyógyszergyár fejlesztette ki, és a preklinikai vizsgálatokban ígéretes eredményeket mutatott” – írja a Medical Xpress.

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