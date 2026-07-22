Mesegenerátort indít a Meta

Hiába van tele a világirodalom jobbnál jobb mesékkel, a Meta fejlesztői úgy gondolták, hogy tovább bővítik a kínálatot: tesztjelleggel néhány országban már elérhető a StoryKit, a mesterséges intelligenciával működő esti mese-app, ami azt ígéri, hogy a szülők minden erőfeszítés nélkül egy perc alatt minden nap más történetet generáltathatnak vele.

Ehhez elég kiválasztaniuk egy karaktert (vagy feltölteni egy fényképet a gyerekről, ha azt akarják, hogy ő legyen a mese főhőse), megadniuk néhány paramétert, a többit pedig már intézi is az AI. A program azt ígéri, hogy minden alkalommal más mesét generál, amit képeskönyvként, AI-narrációval is lehet kérni, de a szülők maguk is felolvashatják a gyerekeknek. A mesehősön túl személyre szabható az is, hogy hol játszódjon a történet, sőt, a mese tanulságát is meg lehet adni.

Minek a fantázia, ha ott az AI?

A fejlesztők szerint így a szülőknek semmiféle irodalmi tapasztalattal (sőt, még fantáziával) nem kell rendelkezniük, ha pedig a gép különösen jó mesét dob ki, azt pdf-ben is el lehet menteni, vagy akár ki is lehet nyomtatni.

Nemcsak a történetet, az illusztrációkat is AI készíti, ebben négy stílus közül lehet választani: vízfesték, rajzfilm, pasztellszínek vagy képregény. Az esti mesén kívül kalandos mesét vagy oktatómesét is lehet kérni, de a felhasználók saját ötleteket is vázolhatnak az appnak, ami az ígéret szerint életre kelti a történetet.

A Meta szerint a program nem tartalmaz reklámokat, nem lép kapcsolatba a közösségi médiával, csak felnőttek használhatják, a történeteket pedig úgy szűri meg az AI, hogy biztosan gyerekbarát végeredmény szülessen. Nem véletlen, hogy ez utóbbit ennyire hangsúlyozzák: 2016-ban a Microsoft chatbotja, Tay ment át az élesítésétől számított 24 órán belül náciba, az xAI chatbotja, a Grok pedig tavaly keresztelte át magát MechaHitlerré, majd antiszemita és rasszista kijelentéseket tett.