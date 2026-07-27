Milyen titkos üzenetet rejt ez a kép?

A megoldás az, hogy minden QUBIT egy betűt kódol. A kódolt betűket balról jobbra és fentről lefelé kell majd összeolvasni, ahogy olvasni szokás. A kódolás a morzekódra épít. Egy betű nemzetközi morzekódja legfeljebb négy jelből áll, amelyek lehetnek rövid vagy hosszú jelek. Itt a rövid és hosszú jeleket színekkel kódoltuk, de mivel a QUBIT öt betűből áll, a fölösleges részt szürkére színeztük. Tehát a QUBIT-eknek csak a nem szürke színű betűi vesznek részt a kódolásban.

A szürkén kívül két hideg (világos és sötétkék) és két meleg (narancs és piros) színt használtunk, és egy betűt kódoló QUBIT-en belül mindig azonos típusúak a színek, ahogy az az ábrán észrevehető, tehát a szürkén kívül vagy csupa hideg vagy csupa meleg színt láthatunk. Mindig a világosabb szín (világoskék vagy narancs ) a rövid jel, a sötétebb szín (sötét kék vagy piros) pedig a hosszú jel, lásd alább az első sor morzekóddá alakítását, azaz a dekódolást.

Ahhoz azonban, hogy a betűkből egy mondat álljon össze, kellenek szóközök is. Itt a szavak szétválasztását is a színek jelölik. A szavak határát az jelöli, hogy a hideg és meleg színek között váltunk, tehát egy szó betűit kódoló QUBIT-ekben mindig vagy csupa hideg vagy csupa meleg színt tartalmazó betűket találunk a szürkéken kívül. Az első sorban például egy kétbetűs szót egy hárombetűs követ, mert az első két QUBIT-ben meleg színek vannak, az utána következő három QUBIT-ben pedig hideg színek.

A megfejtés pedig a következő lesz: HA EZT OLVASNI TUDOD AKKOR MEG IS FEJTETTED!