A varázsgombák hatóanyaga megelőzheti a kemoterápia súlyos idegkárosító mellékhatását

Már két adag pszilocibin képes megelőzni a kemoterápia okozta perifériás neuropátiát anélkül, hogy gyengítené a daganatellenes kezelések hatékonyságát – derül ki egy, a Science-ben csütörtökön megjelent friss kísérleti kutatásból. A felfedezés szerint a varázsgombák hatóanyaga nem a tudatmódosító élmény révén, hanem a sejtek energiagazdálkodásának megóvásával védi meg az idegsejteket a pusztulástól.

A platina- és taxánalapú kemoterápiás kezeléseken áteső daganatos betegek több mint 60 százalékánál alakul ki kemoterápia okozta perifériás neuropátia (CIPN). Ez a végtagok zsibbadásával, égő fájdalmával és érzéskiesésével járó szövődmény gyakran az életmentő kezelések megszakítására vagy dóziscsökkentésére kényszeríti az orvosokat. Mario Heles és munkatársai a Science folyóiratban közölt tanulmányukban kimutatták, hogy a pszilocibin megelőző (profilaktikus) alkalmazása mindössze két dózissal akár hat kemoterápiás cikluson keresztül teljes védelmet nyújtott a fájdalmas beidegződési zavarok ellen egérmodellekben, miközben a daganatellenes hatást egyáltalán nem rontotta.

A kutatók feltárták a háttérben álló sejtszintű mechanizmust is. A kemoterápiás szerek elszívják az energiát a perifériás idegsejtek nyúlványaiból (axonjaiból), ami a sejtek végeinek elhalásához vezet. A pszilocibinből a szervezetben képződő pszilocin azonban az 5-HT 2A szerotoninreceptorokhoz kötődve aktiválja a KIF5B nevű kinezin fehérjét, amely elősegíti a mitokondriumok, vagyis a sejtek „erőműveinek” szállítását az idegrostok távoli végeihez. Ez a folyamat biztosítja a sejtek energiaszintjének megőrzését, mivel a szenzoros idegeket anélkül védi a pusztulástól, hogy a központi idegrendszer korai fájdalomérzékelő rendszereit kikapcsolná.

A tanulmányhoz fűzött kommentárjában Maria Maiarú, a Readingi Egyetem fájdalomkutatója kiemelte: az eredmények gyökeresen megváltoztatják a CIPN-ről alkotott képet, és a neuropátiát nem elkerülhetetlen sérülésként, hanem az idegsejtek ellenállóképességének korai korrekcióval orvosolható hiányaként írják le. Különösen ígéretes, hogy a védőhatás független a pszichedelikus élménytől – a kísérletekben a szintetikus, nem hallucinogén tabernantalóg ugyanolyan idegvédő hatást ért el, mint a pszilocibin. Ez megnyitja az utat olyan megelőző gyógyszerek kifejlesztése előtt, amelyek a daganatos betegeknél úgy védik meg az idegrendszert a kemoterápia mellékhatásaitól, hogy közben nem váltanak ki tudatmódosulást.

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