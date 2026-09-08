Tömeggyártásba került és a piac letarolására készül a kínai humanoid robot, az Iron

A kínai Xpeng elkezdi tömegtermelésben gyártani humanoid robotját, amely a cég szerint önállóan sétál majd le a gyártószalagról. Az Iron nevű humanoid robot többek között azzal is elhíresült, hogy tavaly a tervezői élőben, a színpadon vágták darabokra, hogy bemutassák, nem rejtettek bele élő személyt – ismerteti a LiveScience. A gyártója most nagy volumenben kezdené előállítani és elárasztaná vele a piacot.

Az emberi bőr hatását keltő anyaggal borított robot 173 centi magas, 65 kilós, 2 méter/másodperces sebességgel is képes mozogni, ami nagyjából a gyors tempójú gyaloglásnak felel meg, és kétféle nemben, azaz nőként és férfiként, valamint több különféle testformában gyártják.

A kínai elektromosjármű-gyártó, az Xpeng társalapítója és elnöke, He Xiaopeng tavaly novemberben az új generációs Iron humanoid robot bemutatóján Fotó: JADE GAO/AFP

A robot képes utasításokat fogadni, meg tudja tervezni a feladata végrehajtási stratégiáját, tájékozódik a környezetében, valamint simán elkerüli a fizikai akadályokat. Egyfajta önfeltöltő funkcióval is rendelkezik, vagyis ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, megkeresi a kijelölt töltőegységet és csatlakoztatja magát.

Az Xpeng az Iront a világ első „magas szintű, általános célú” humanoid robotjaként pozicionálja, amelyet hamarosan az otthonokban is használni fognak, hiszen segíteni képes a házimunkában, például a takarításban, vagy a ruhák összehajtogatásában. A cég arra számít, hogy a következő néhány évben az okostelefonok kétezres évek eleji elterjedéséhez hasonló mértékben hódítanak majd teret a robotok.

Fotó: JADE GAO/AFP

Az Iron lehet az első, valóban nagy volumenben előállított robot, de a tömeggyártásba már belépett versenytársai között ott van az amerikai Figure AI vállalat Figure 03 modellje, valamint a kínai Agibot, amely júniusban elérte a 15 ezres legyártott darabszámot. A Tesla még nem kezdte meg robotjának tömeggyártását, az Optimus gyári összeszerelés alatt áll, megjelenését pedig négy év alatt négyszer halasztották el.

Az Xpeng nem osztott meg részletes információkat az Iron működését biztosító, saját fejlesztésű AI-rendszerről, de annyit igen, hogy minden robotban három, egymással kombinált keretrendszer dolgozik. Ezek közé tartozik egy vision-language-action (VLA) rendszer, amely egyesíti a vizuális érzékelést, a természetes nyelv feldolgozását és a fizikai motoros vezérlést; egy vision-language model (VLM), amely a vizuális kódolókat szövegértelmezőkkel kombinálja; valamint egy vision-language-task/thought (VLT) modell, amely a cég szerint olyan érvelési képességekkel ruházza fel az Iront, amelyekkel képes végiggondolni a számára kijelölt feladatokat. Három Turing AI chip hajtja, amelyek együttesen másodpercenként 2250 billió műveletnek (TOPS) megfelelő AI-feldolgozási teljesítményt biztosítanak – a legtöbb új laptop körülbelül 50 TOPS teljesítményre támaszkodik.

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