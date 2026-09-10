Itt az Apple nagy újdonsága, a hajtogatható iPhone

Az Apple szerdán cupertinói székhelyén bemutatta az első, régóta ígért hajtogatható okostelefonját, az iPhone Duót. A könyvszerűen nyíló készülék kihajtva egyetlen, közel 20 centiméteres (7,6") kijelzőt kínál – gyakorlatilag egy iPad mini élményét nyújtva –, míg összecsukva már vaskosabb az eszköz, 13,7 centis (5,4") kijelzővel, és mindkét képernyője támogatja az Apple Pencil érintőceruzát.

Forrás: Apple

Az iPhone Duo október 16-tól előrendelhető, és 23-ától kerül a boltokba, és bár az amerikai kezdőárat 1999 dollárban (mai árfolyamon közel 625 ezer forintban) állapították meg, a magyarországi Apple szerint itthon 899 990 forinttól indul, és az ára tárhelytől függően a másfél millió forintot is elérheti.

A bejelentés egyben John Ternus első nagy termékbemutatója is volt vezérigazgatóként, miután a hónap elején átvette a cég irányítását Tim Cooktól. Az Apple ugyanezen az eseményen bemutatta az iPhone 18 Pro és Pro Max modelleket is, 1199 és 1299 dolláros induló áron az USA-ban, míg nálunk 549 990 és 599 990 forinttól.

Forrás: Apple

A hajtogatható (az Apple az összehajtható szót használja) telefon nem új ötlet. Az első kereskedelmi forgalomba került modellt, a Royole FlexPait 2018-ban dobta piacra egy kínai startup, 2019-ben pedig már megjelent a Samsung Galaxy Fold és a Huawei Mate X első változata. A kezdetek döcögősek voltak: a Galaxy Fold tesztpéldányai napok alatt meghibásodtak, a piaci bevezetést hónapokkal el kellett halasztani. Az évek során azonban a Samsung évente frissítette Fold és Flip sorozatát, majd piacra lépett a Motorola, a Google és számos kínai gyártó, a Huawei 2024-ben pedig már háromrétű, kétszer hajtható telefont is kiadott. A Samsung tavaly 19,6 millió összehajtható készüléket adott el, idén júliusban pedig – néhány héttel az Apple előtt – piacra dobta a szélesebb formájú Galaxy Z Fold8-at, amelynek belső kijelzője szintén közel 20 centiméteres (7,6").

Az Apple nem is titkolta, hogy későn érkezik a buliba: a bemutatón azt hangsúlyozták, hogy szándékosan fordítottak időt a koncepció gondos kidolgozására, miközben a riválisok már évek óta árulnak ilyen készülékeket. Ternus a versenytársaknak is odaszúrt, mondván, mások összehajtható telefonjai olyanok, mintha két készüléket esetlenül összeragasztottak volna. A CNN tudósítói szerint, akik az elsők között próbálták ki a terméket, a belső kijelző matt felülete csökkenti a tükröződést, a hajtásvonal pedig alig látszik. A befektetőket ugyanakkor nem nyűgözte le a régóta várt bejelentés: az Apple részvényárfolyama közel 2 százalékot esett a délutáni kereskedésben, és utána is csak valamennyire visszakapaszkodni tudott.

Az Apple-nél ugyanakkor jól bevált receptnek számít a konkurencia követése: általában inkább kivárják, amíg a technológia beérik, aztán gondosabb tervezéssel, a külcsínre is adva – és persze a készüléket a saját ökoszisztémájába ágyazva – lép be a piacra. Az iPod előtt már voltak kijelzős MP3-lejátszók, az iPhone előtt okostelefonok, és nem is az AirPods volt az első vezeték nélküli fülhallgató, mégis mindegyikkel piacvezetővé tudott válni a cég. Igaz, vannak kivételek: a legutóbbi nagy dobás, a 2024-ben kiadott Vision Pro headset eddig meg sem tudta közelíteni a VR-területen domináló Meta készülékeit.

Az Apple riválisa, a Samsung amerikai X-profilján a bejelentés után teljesen eluralkodott a káosz, a virális érzékenységéről ismert fiók sorozatban kezdte roastolni az iPhone Duót. „Majd szóljatok, ha végeztetek a maradékunk újramelegítésével! ;)” – szól az egyik poszt.

Forrás: X/Samsung Mobile US

A hajtogatható telefonok piacát 2025-ben a Samsung (40%) és a Huawei (30%) uralta, de az előrejelzések szerint az idei év végére háromszereplőssé válhat a verseny: a Samsungnak 38, az Apple-nek 25, a Huaweinek 22 százalékot jósolnak a tortából, ami az év utolsó két és fél hónapjában 6 millió eladott iPhone Duót jelentene.