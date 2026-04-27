Az Apple ismét megváltoztatja a világot, ígéri John Ternus, a cég új vezére

„Újra meg fogjuk változtatni a világot” – ígéri John Ternus, az Apple következő vezetője, aki szeptemberben váltja majd Tim Cookot a világ egyik vezető technológiai vállalatának élén. Ternus feladata lesz, hogy kijelölje a cupertinói cég jövőjét a mesterséges intelligencia korában, ahol az Apple jelentős lemaradásban van riválisaihoz képest.

John Ternus (bal oldalt) és Tim Cook (jobb oldalt) az Apple cupertinói kampuszán Fotó: Apple

Az 50 éves hardvermérnök életének felét az Apple-nél töltötte, és vezető szerepet játszott a Macek megújításában. A cég számítógépeinek piaci részesedése az Apple nagy teljesítményű és energiatakarékos szilíciumchipjeiknek köszönhetően növekedni kezdett az elmúlt években, és a trend tovább folytatódhat az idén tavasszal bemutatott, megfizethetőbb árú MacBook Neo laptoppal.

A termékfejlesztői fókuszában és perfekcionizmusában Steve Jobshoz, az Apple legendás alapítójához hasonlító Ternus jelölése elemzők szerint azt tükrözi, hogy az Apple újra meg kívánja erősíteni az Apple imidzsét mint kiváló és innovatív termékeket gyártó vállalat.

A 65 éves Cook, akinek irányítása alatt az Apple átütő növekedést produkált, 15 év után búcsúzik a vezérigazgatói széktől. Az üzletember 2011 augusztusában került operatív vezetői tisztségéből az Apple élére, miután az akkor már súlyos beteg Jobs lemondott a vezérigazgatói posztról. Az Apple társalapítója két hónappal később, 2011 októberében hunyt el, 56 éves korában.

Cook szeptembertől az Apple ügyvezető elnöke lesz, ami a Bloomberg szerint lehetővé teszi majd neki, hogy a cég globális kapcsolatainak megerősítésén dolgozzon. „Ez olyan terület, ahol több év vagy több mint egy évtized alatt alakítottunk ki kapcsolatokat, és azt gondolom, ebben tudok segíteni” – mondta Cook, aki ígérete szerint mindenben támogatni fogja majd Ternus munkáját.

Ternust mindenki szereti az Apple-nél

Ternus a Pennsylvaniai Egyetemen végzett gépészmérnökként, majd 2001-ben csatlakozott az Apple terméktervező csapatához, ahol először külső monitorok tervezésén dolgozott. Tizenkét évvel később a cég vezető hardvermérnökének nevezték ki, majd 2021-ben csatlakozott az Apple vezetőségéhez, ahol azóta is a hardverfejlesztésekért felelős alelnök.

Ternus ebben a szerepkörben az iPhone, az iPad, a Mac, az Apple Watch, az AirPods és a Vision Pro VR-szemüveg fejlesztéséért felelős csapatokat felügyelte. Fontos szerepet játszott a Mac számítógépek Intel chipekről Apple szilíciumchipekre történő, 2020-2022 közötti átállásában, amik jelentősen hosszabb akkumulátoridőt és nagyobb teljesítményt biztosítottak a cég laptopjainak. Ternust jelenlegi posztján Johny Srouji váltja majd, aki az Apple első saját chipjét, az A4-et tervezte, és az Apple szilíciumra történő átállást levezényelte.

Ternus 2021-ben, az Apple hardverfejlesztéseit vezető alelnökként bejelenti az új MacBook Pro laptopokat Fotó: HANDOUT/AFP

Az Apple M-sorozatú chipjei, amiknek jelenleg 5. generációja (M5) dolgozik a legújabb Macekben és iPadekben, a különböző benchmarkok szerint a világ legjobb processzorai és mobil grafikus chipjei közé tartoznak. A saját tervezésű és a tajvani TSMC által gyártott Apple szilíciummal az Intel csak mostanában tudta felvenni a versenyt, Panther Lake kódnevű Core Ultra Series 3 chipjeivel.

Ternus, aki tavaly vette át a cég ipari formatervező csapatainak irányítását, jelölése után azt is megígérte, hogy vezetése alatt továbbra is központi szerepet kap majd az Apple termékek megjelenése és felhasználói élménye. „Továbbra is a dizájnra fogunk összpontosítani, mert a dizájn alapvető része annak, amit az Apple-nél csinálunk” – mondta.

A Reuters által idézett elemzők szerint Ternus széles körű tiszteletnek örvend az Apple-nél, és erős támogatást élvez a vállalat különböző szintjein. „Mindenki szereti őt az Apple-nél. Minden vezető, akivel beszéltem, megbecsüléssel beszél róla” – mondta Ben Bajarin, a Creative Strategies elemzője.

Korlátlan lehetőséget nyit meg az AI, de tud-e élni vele Ternus?

Az Apple nem volt képes meglovagolni a ChatGPT 2022-es bemutatásával berobbanó AI-lázat, írtuk tavaly márciusi cikkünkben, amikor már Apple-közeli véleményvezérek is a cég súlyos válságára figyelmeztettek. Ekkor 9 hónappal voltunk az Apple Intelligencia 2024-es bemutatása után, aminek legfontosabb beígért újdonsága, az alapjaiban megújuló és a felhasználókat jobban kiismerő Siri asszisztens még mindig nem látott napvilágot.

A tézist azóta csak erősítette, hogy idén januárban az Apple megállapodást kötött a Google-lel a keresőóriás Gemini AI-modelljeinek használatáról, amik az új Sirit és más AI-funkciókat működtetik majd. A Google az OpenAI (ChatGPT) és az Anthropic (Claude) mellett egyike a világ három vezető AI-cégének, aminek Gemini alapú AI-asszisztensét az Androidon és Google Pixel telefonokon keresztül felhasználók milliói használják.

Sundar Pichai, az Alphabet (Google) vezérigazgatója és Demis Hassabis, a Google Deepmind vezérigazgatója 2025-ben Fotó: Sundar Pichai

„Arra számítok, hogy a legnagyobb kihívás, amivel szembe kell néznie, az lesz, hogy meggyőzőbb AI-stratégiát és termékkínálatot alakítson ki, ami inkább az Apple saját képességeire támaszkodik, és kevésbé külső partnerekre” – mondta a Reutersnek Bob O'Donnell, a TECHnalysis technológiai tanácsadó cég vezetője.

Ternusnak Mark Zuckerberg Metájával is meg kell küzdenie, aminek kamerával és AI-asszisztenssel felszerelt Ray-Ban Meta okosszemüvegei sok felhasználót nyertek meg magukak az elmúlt években. (A Meta okosszemüvegét és más, a mesterséges intelligencia képességeit kiaknázó eszközöket az AI Híradó január végi adásában mutattuk be.)

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója bemutatja az Orion AR-szemüveget a 2024-es Meta Connect eseményen Fotó: Meta

Ezek közül a legnagyobb várakozások az OpenAI eszközét övezik, amin Sam Altman AI-cége Jony Ive-val, az Apple korábbi, legendás formatervezőjével dolgozik együtt. Egy ilyen AI-eszköz, ha sikeressé válik, hosszú távon veszélyt jelenthet az Apple-re, mert a cég növekedésének még mindig az iPhone körüli ökoszisztéma adja az alapját.

Jony Ive, az Apple korábbi legendás formatervezője és Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója Fotó: OpenAI

„Az AI szinte korlátlan lehetőségeket nyit meg” – mondta Ternus az Apple munkatársainak a vezetőváltás bejelentése után, április 21-én a Bloomberg információi szerint. – Újabb és újabb lehetőségeket tudunk majd megnyitni, amik teljesen új távlatokat biztosítanak termékeinknek és szolgáltatásainknak, és nagyon izgatott vagyok, hogy ez mit jelenthet majd a felhasználóinknak”.

„Ternus előléptetése arra utal, hogy a vállalat új hardvereszközökre, például hajlítható telefonokra, okosszemüvegekre, VR-eszközökre és AI-kitűzőkre összpontosít majd” – mondta a hírügynökségnek Gil Luria, a D.A. Davidson & Co befektetőcég ügyvezető igazgatója. A pletykák szerint az Apple egy, a Samsung Galaxy Z Foldhoz és a Google Pixel Foldhoz hasonló kihajtható telefont tervez piacra dobni ősszel, és a Ray-Ban Metához hasonló szemüvegeken dolgozik.

Tim Cook hihetetlen sikere és annak ára

Mióta 2011-ben Cook az Apple vezérigazgatója lett, a cég bevételei 303 százalékkal, nyeresége 354 százalékkal, a vállalat értéke pedig 1251 százalékkal (297 milliárd dollárról 4 billió dollárra) nőttek meg, ami megdöbbentő, írta blogján Ben Thompson techipari elemző, aki Cookot a valaha volt legjobb, nem alapító vezérigazgatónak nevezte.

Jobs korai halála miatt az Apple legfontosabb termékét, az iPhone-t Cooknak kellett új magasságokba emelnie. Ezt a feladatot Thompson szerint a távozó vezérigazgató briliánsan menedzselte le. Irányítása alatt az iPhone nemcsak évről évre javult, hanem szinte minden országban és minden mobilszolgáltatójánál elérhetővé vált, aminek köszönhetően évente több százmillió darabot tudtak belőle eladni.

Az Apple operatív vezetőjeként, majd vezérigazgatójaként Cook Kínába helyezte át az Apple gyártási bázisát, és just-in-time ellátási láncokat épített ki, amik évről évre globálisan összehangolták a beszállítói hálózatokat, hogy az Apple egyre bővülő termékkínálatát el tudják juttatni a vásárlókhoz és a márkát erősítő Apple-boltokba. Vezérigazgatóként emellett elindított két nagyon sikeres termékkategóriát, az Apple Watch okosórákat és az AirPods vezeték nélküli fülhallgatókat.

Donald Trump amerikai elnök és Tim Cook, az Apple vezérigazgatója a Fehér Házban, 2025 augusztusában Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Cook közeli viszonyt ápol Donald Trump amerikai elnökkel. Ezt jól jelezte az a tavaly augusztusi eset is, amikor az Apple vezetője a cég 100 milliárd dolláros értékű, amerikai munkahelyekbe és beszállítókba történő befektetésének bejelentésekor egy arany-üveg szobrot adott ajándékba az aranytárgyakat közismerten kedvelő elnöknek. „Tim Cooknak elképesztő karrierje volt, szinte páratlan, és továbbra is nagyszerű munkát fog végezni az Apple-nél, vagy bármi másban, amivel foglalkozni szeretne. Egyszerűen fogalmazva, Tim Cook egy fantasztikus ember!!!” – írta Trump múlt héten közösségi platformján.

Trump annak ellenére méltatta Cookot, hogy a cég az ő vezetése alatt vált rendkívüli mértékben kitetté az Egyesült Államok legfőbb vetélytársának, Kínának és két ország között romló kapcsolatnak. Ennek a függőségnek a kialakulása, amit az Apple az elmúlt években gyártásának diverzifikálásával kívánt enyhíteni, Thompson szerint nem volt szükségszerű. „Kína kétségtelenül jót tett a cég pénzügyi eredményeinek, de vajon jót tett-e az Apple hosszú távú fenntarthatóságának?” – tette fel a kérdést az elemző. Erre, és az AI-korszak kihívásaira már az új vezérigazgatónak kell majd válaszokat adnia.