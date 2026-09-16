Jövő kedden indulhat első Föld körüli útjára a Starship

A SpaceX bejelentette, hogy a hatósági engedélyek megérkezése esetén szeptember 22-én kedden indítja a Starship űrrakéta 14. tesztrepülését. A start texasi idő szerint reggel 7:15-re (magyar idő szerint 14:15-re) van kitűzve, a kilövési ablak 75 perces. A misszió azért kiemelt jelentőségű, mert a cég most először próbálja Föld körüli pályára állítani a kísérleti rakétát.

A Starship fejlesztése 2023 áprilisában kezdődött az első tesztrepüléssel, és azóta hullámzó eredményekkel haladt, a legutóbbi sikerek után viszont úgy tűnik, Elon Musk űrvállalata közelebb került a teljesen újrafelhasználható, szupernehéz hordozórakéta megépítéséhez.

A felső fokozat 26 darab, a korábbinál nagyobb V3-as Starlink-műholdat visz magával egy 275 kilométer magas pályára, ahonnan a műholdak saját hajtóművel emelkednek feljebb. A cég közlése szerint a Starship hat kört tesz meg a Föld körül, a misszió az indítás után körülbelül tíz órával zárul. A hordozórakéta ezúttal nem tér vissza a kilövőállásba, hanem a Mexikói-öbölben próbál irányított landolást végrehajtani. A júliusi teszten ugyanis a leszállás előtti manővernél a három középső hajtómű eltömődött a jég miatt, és a fokozat végül keményen csapódott a vízbe. Azóta a szűrőrendszeren és az újraindítást vezérlő szoftveren is módosítottak – ha most sikerül a landolás, a következő repülésnél már megpróbálhatják elkapni az első fokozatot.

A felső fokozat sem tér haza Texasba, a SpaceX inkább további adatokat gyűjt a hővédő pajzs viselkedéséről. A júliusi repülés után az Indiai-óceánból szinte sértetlenül kiemelt jármű vizsgálata alapján több fejlesztést is elvégeztek: megerősítették a leválásra leginkább hajlamos hővédő csempék rögzítését, lezárták azokat a réseket, ahol a plazma a csempék mögé juthatott, és néhány helyen ívelt kialakítású csempéket építettek be, amelyek csökkentik a hézagoknál fellépő hőterhelést. Két, a korábbi járműről visszanyert hővédő csempe is felkerült az új fokozatra – ez lesz az első alkalom, hogy a Starship újrahasznált hőpajzselemmel repül.

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