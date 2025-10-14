Sikeresen zárult a Starship tesztrepülése, a következő modellel már a Holdat célozza meg a SpaceX

Sikeresen zajlott a Starship 11. tesztrepülése: a Super Heavy névre hallgató első fokozat hét perccel az indítás után visszatért az Indiai-óceánhoz, ahol a landolást követően előre tervezetten felrobbantotta magát. A Starship a legutóbbi augusztusi indításhoz hasonlóan ismét Starlink-műholdakat (illetve modelleket) szállított az űrbe, a küldetés sikerrel zárult, a második fokozat Ausztráliától nyugatra tért vissza a Földre. A küldetés során a hőpajzsok is sikerrel vizsgáztak.

Ez volt a Starship második verziójának utolsó tesztrepülése: Sean Duffy, a NASA megbízott vezetője szerint a küldetés egy újabb lépést jelentett a Holdra szállás irányába, amihez a SpaceX egy újabb, hosszabb űrutazáshoz alkalmasabb űrhajót is fejleszt, a következő tesztrepülést már ezzel végzik majd el. A határ persze a csillagos ég: ahogy Donald Trump a megválasztása után egyből be is jelentette, Amerika nem elégszik meg a Holddal, az új űrhajó ezért már elvileg arra is alkalmas lesz, hogy embert juttasson a Marsra.

Starship V4

Az új űrhajó első és második fokozata összesen 124 méter magas lesz, de Elon Musknak még ez sem elég: egy májusi bejelentés szerint a következő verzió 142 méteres lesz. A negyedik Starship összesen 42 Raptor hajtóművel rendelkezik majd, ez hárommal több, mint amennyi a második és harmadik verzión található. A tesztrepülésen már egy veterán Super Heavy vett részt: ugyanez az első fokozat működött a SpaceX nyolcadik indításán is. Nemcsak a Super Heavy-t használták újra, hanem a hajtóműveit is, az első fokozat 33 Raptorja közül 24 már az előző indításkor is munkában volt.

A Starship harmadik változata az év végén vagy jövő év elején indulhat útnak, valószínű, hogy az űrben történő üzemanyagfelvételt már csak 2026-ban sikerül megvalósítani – korábban a NASA ezt még az idei évre várta volna. A minden eddiginél nagyobb Starship V4 első repülése 2027-ben várható.