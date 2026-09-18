Elkészült a legősibb ismert Homo sapiens arcának rekonstrukciója

A tudomány jelenlegi állása szerint a Homo sapiens valamivel több mint 300 ezer évvel ezelőtt érkezett Észak-Afrikába, hogy aztán később több hullámban Afrikát elhagyva a mai Közel-Kelet érintésével elinduljon és megtelepedjen szerte a bolygón. Az első hódítók kinézetéről eddig viszonylag keveset lehetett tudni. Brazíl paleoantropológusok a Heritage folyóiratban megjelent tanulmányukban mutatják be, hogy miként festhetett a világhódításra készülő modern ember – írja az IFL Science.

Az 1961-ben, a marokkói Jebel Irhoud lelőhelyen felfedezett Irhoud 1 koponyát eredetileg egy körülbelül 40 ezer éve élt afrikai neandervölgyi maradványaként azonosították. 2017-ben aztán kiderült, hogy a Jebel Irhoud-i homininák voltaképpen 315 ezer évvel ezelőtt élt Homo sapiens egyedek voltak, így ők tekinthetők a legősibb ismert modern embereknek.

A brazil kutatók most négy egyed arc- és agykoponyájának, álkapcsának és fogainak felhasználásával első lépésben az első modern ember teljes, 1230 köbcentiméter agytérfogatú koponyáját rekonstruálták. Ezt követően virtuálisan összeillesztették a modellt egy valódi, modern ember arcával, aztán az egészet úgy torzítottak el, hogy megfeleljen a Jebel Irhoud-i koponya arányainak. Az alábbi fekete-fehér változat objektív tudományossággal mutatja meg, hogyan is nézhettek ki a Jebel Irhoud-i homininák.

A Jebel Irhoud-i modern ember tudományosan hiteles rekonstrukciója Fotó: Moraes et al.

Az alábbi színes változat hipotetikus részletek – például bőrpigmentáció és arcszőrzet – hozzáadásával kelti életre az arcot.