Olyan dolgot tud egy vírus által megkaparintott emberi gén, amit még nem láttak

Soha nem látott viselkedést mutat egy himlővírus által megkaparintott emberi gén – írta pénteken az IFL Science egy friss kutatás alapján.

Kao Pu (Pu Gao), a pekingi Capital Normal Egyetem kutatója és kollégái két másolatát találták meg az emberi BC200 génnek az uszodaszemölcsöt (molluscum contagiosum) okozó MCV hímlővírusban.

A főemlősök genomjai által több tízmillió éve hordozott BC200 nem egy átlagos gén: egy transzpozonról, vagyis mobilis genetikai elemről van szó. Az emberi genom közel felét ilyen genetikai elemek teszik ki, amik időnként képesek a genomon belül vagy ritkábban genomok között átugrani.

Amikor a BC200-as transzpozont kódoló DNS átíródik a sejtjeinkben, nemkódoló RNS keletkezik belőle. Ez egy olyan RNS molekula, ami önmagában lát el sejtbeli funkciót és nem fordítódik le fehérjévé. A BC200 RNS-e nagy mennyiségben a főemlősök idegsejtjeinek dendritjeiben dúsúl fel, de pontos szerepe egyelőre tisztázatlan. Maga az MCV vírus, amiben a gén két példányát megtalálták, nem túlzottan veszélyes és néha képes fertőzés során genetikai elemeket kimásolni az emberi genomból.

A Science folyóiratban múlt csütörtökön közölt tanulmányukban a kutatók azt írják, hogy a BC200 elmossa a transzpozonok és gének közötti határt. Ez az első eset ugyanis, hogy kutatók olyan gént találnak, ami egyszerre élettani funkcióval bír és mobilis genetikai elem – egy olyan transzpozon, ami máig képes aktívan ugrálni az emberi genomban és genomok között.