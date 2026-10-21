Másfél millió fertőzött szúnyogot engedtek szabadon Barcelonában, hogy kevesebb fertőző szúnyog legyen

Több mint másfél millió, Wolbachia baktériummal fertőzött hím szúnyogot engedtek szabadon Barcelonában, hogy csökkentsék a dengue-lázat és más fertőzéseket terjesztő szúnyogok számát, írja a New Scientist. Ezt a technikát Szingapúrban és az Egyesült Államok egyes részein már alkalmazzák, ám Európában ez az első nagyobb próbája a módszernek.

A program az ázsiai tigrisszúnyog ellen irányul, amely a globális felmelegedés segítségével mára 16 európai országban telepedett meg, és rekordszámú dengue- és chikungunya-fertőzéshez vezetett. A faj Magyarországon is jelen van: először 2014-ben észlelték itthon, és mára stabil populációi alakultak ki. A tigrisszúnyog már egészen kis mennyiségű vízben is képes szaporodni, például esővízzel telt eldobott hulladékban, ezért a hagyományos, nagyobb vízfelületekre kijuttatott rovarirtók kevéssé hatékonyak ellene.

Az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) Fotó: CDC/BSIP via AFP

A barcelonai programot a Rentokil kártevőirtó cég a Google anyavállalatához, az Alphabethez tartozó Debug projekttel közösen viszi. A módszer azt használja ki, hogy sok rovarfaj nősténye csak egyszer párzik, így ha steril hímmel párosodik, petéiből nem kel ki utód. A hímeket korábban sugárzással tették terméketlenné, ez azonban rövidebb élettartamot és rosszabb párzási esélyeket eredményezett. A Debug ezért a Wolbachia baktériumot használja, amely számos rovarfajt fertőz meg, és megakadályozza, hogy a fertőzött hímek megtermékenyítsék a nem fertőzött nőstények petéit. A szúnyogokat a cég floridai telepén tenyésztik, és hetente repülővel szállítják Spanyolországba. A szabadon engedés augusztus közepén kezdődött, november közepéig tart, majd jövő májusban folytatódik. Korábbi, kis léptékű római kísérletekben a módszer közel 90 százalékkal csökkentette az életképes peték számát.

A módszer csak akkor működik, ha kizárólag hímeket engednek szabadon, mert a nőstények továbbadnák a baktériumot, és akkor a helyi szúnyogok is hordoznák. Ilyenkor a fertőzött hímek már életképes utódokat nemzenének velük. A Debug ezért mesterséges intelligenciával válogatja szét a hímeket és a nőstényeket. Szingapúr példája azt mutatja, hogy a módszer működőképes: az ottani program eredményeit a New England Journal of Medicine-ben közölték, és a szingapúri környezetvédelmi hivatal szerint a kezelt területeken élők körében több mint 70 százalékkal csökkent a dengue-láz kockázata. A Debug következő lépésben Floridában és Kaliforniában is engedélyt kér hasonló programokra.

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