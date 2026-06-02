32 millió szúnyogot engedne szabadon a Google Kaliforniában és Floridában

Nem bug, hanem feature: a Google szúnyogokkal szeretné felvenni a küzdelmet a szúnyogok ellen Amerikában. A cég a tervek szerint 32 millió, Wolbachia baktériummal fertőzött hím egyiptomi csípőszúnyogot (Aedes aegypti) engedne szabadon Kaliforniában és Floridában: ezek az állatok nem csípnek, viszont párosodnak a nőstényekkel (amelyek viszont csípnek), de ezek a fertőzés miatt képtelenek életképes nőstény utódokat világra hozni. A terv még az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) engedélyére vár, ha zöld utat kap, az jelentősen csökkentheti a két állam csípőszúnyog-populációját.

Hím (fent) és nőstény (lent) egyiptomi csípőszúnyog Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

A nem túl meglepő módon Debug névre keresztelt projekten nem a Google, hanem a Verily kezdett el dolgozni nagyjából tíz évvel ezelőtt – a cég célja az volt, hogy az adattudomány és a technológia eszközeivel vegye fel a harcot a betegségek ellen. A Verily még mindig működik, de a kifejezetten szúnyogellenes Verilyt két évvel ezelőtt felvásárolta a Google.

Nincs vegyszer, csak baktérium

A szúnyogok a világ legveszélyesebb állatai: évente több ember haláláért felelősek, mint az összes többi faj együttvéve, és több százmillió megbetegedésért is felelősek. A szúnyogok terjesztik a Zika-vírust, valamint a csípésükkel terjed a sárgaláz és a dengue-láz is, a populáció visszaszorításával pedig értelemszerűen a megbetegedések száma is csökken. Bár már korábban is kísérleteztek hasonló módszerekkel, a Debug az Oxitec nevű brit biotechnológiai céggel szemben nem génmódosítással, hanem a természetben is előforduló baktériumokkal sterilizálná a szúnyogokat – és mivel az Oxitec módszere is engedélyt kapott korábban az EPA-tól, valószínű, hogy a Google is nekiláthat majd a szúnyogirtásnak.

A cég mesterséges intelligencia segítségével tenyészti ki a fertőzött szúnyogokat, a rendszer automatikusan elválasztja egymástól a hímeket és a nőstényeket, és kiszámolja, hogy hol és mennyi állatot kell szabadon engedni ahhoz, hogy csökkenteni lehessen a vadon élő rovarok számát. A Debug korábban már bizonyított: Szingapúrban már engedélyezték az eljárást, a cég közleménye szerint itt 80-90 százalékban sikerült csökkenteni a populációt, amelynek köszönhetően a fertőzött szúnyogok elengedése után 6-12 hónappal 70 százalékkal csökkent a dengue-lázas esetek száma is.

A szúnyogok ellen világszerte számos eszközzel küzdenek a dubsteptől a génmódosításon át a biológiai vagy kémiai gyérítésig, de tökéletes megoldás még nem született a problémára – a Debug szerint az ő módszerük azért különleges, mert nem szükséges hozzá semmi ilyesmi, elegendő az egyébként is sterilitást okozó baktériumok elterjesztése, a természet pedig elvégzi a többit, a más rovarokra, halakra, madarakra és az emberre is veszélyes kémiai gyérítés okozta károk nélkül.