A madaraknak is lehet jetlagjük

Ha sok időzónán átrepülünk, például New Yorkból Frankfurtba, jó eséllyel felborul a cirkadián ritmusunk és néhány napig kialvatlansággal, valamint kései elalvással kell küzdenünk. Egy friss kutatás szerint, amiről pénteken számolt be a Reuters, a nagy távolságokat repülő madarak is átélhetnek a jetlaghez hasonló jelenséget, ami letérítheti őket a helyes útvonalról.

Patrick Lewin, az Oxfordi Egyetem etológusa és kollégái a viharmadárfélék közé tartozó atlanti vészmadarakat (Puffinus puffinus) vizsgálták, amik kisebb megállókkal 10-12 ezer kilométert is repülhetnek Európa és Dél-Amerika között. „Talán ezek a madarak taníthatnak nekünk valamit arról, hogy miként lehetne kezelni vagy megelőzni a jetlaget, amihez a jelenség azonosítása az első lépés” – mondta Lewin, aki a Science folyóiratban csütörtökön közölt kutatást vezette.

A madarak óceánokat átszelő útjaik során többféleképpen tájékozódnak, köztük a Nap pozíciója alapján: egy délre repülő madár napfelkeltekor balra, naplementekor pedig jobbra látja a Napot, ezért a Nap égbolton történő mozgásához igazodva folyamatosan módosítania kell a repülési irányát. „Az állatok ehhez belső órájukat használják, ugyanazt, ami megmondja a mi testünknek, hogy mikor aludjunk és mikor legyünk aktívak” – mondta.

A szakemberek 1045 költőmadártól származó, 20 évnyi GPS-adatot elemeztek, hogy megértsék, miként tájékozódnak a nyílt óceán felett. A madarak helyzete és a Nap égbolton történő látszólagos mozgása alapján a kutatók kiszámították, mekkora tájékozódási hibát követnének el az egyes madarak, ha a belső biológiai órájuk a napfelkeltekor beállított időhöz igazodott volna. A szárazföldtől távoli, 335 hazatérő repülés során a madarak repülési iránya szorosan megfelelt az így előre jelzett eltéréseknek.

„A megfigyelt jelenség hátterében álló folyamat, vagyis a belső biológiai óra és a helyi idő közötti eltérés, amit a kelet-nyugati irányú mozgás okoz – ugyanaz, mint ami az embereknél a jetlaget okozza” – mondta. Azt egyelőre nem vizsgálták, hogy a belső óra eltolódása a tájékozódásukon kívül hat-e más élettani funkciójukra. De mivel a belső órák hatással vannak a táplálkozás és a pihenés időzítésére, lehetséges, hogy azok is eltolódnak.