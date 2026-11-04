Az egyiptomi csípőszúnyogok jobban szeretik a férfiakat, mint a nőket

Egyesek meg vannak róla győződve, hogy minden szúnyog kifejezetten rájuk utazik, de egy friss kutatás szerint nincs igazuk: lehet, hogy az egyiptomi csípőszúnyogoknak (Aedes aegypti) tényleg ízlik az illető, de az kizárt, hogy egy ázsiai tigrisszúnyognak (Aedes albopictus) vagy egy Culex quinquefasciatusnak is ugyanúgy meghozná az étvágyát.

A Floridai Nemzetközi Egyetem (FIU) egy friss kutatásában 119 önkéntes bevonásával azt vizsgálták, hogy az egyes szúnyogfajok mi alapján választanak áldozatot maguknak. Azért erre a három fajra esett a választás, mert ezek terjeszthetik a sárgalázat, a nyugat-nílusi lázat, a Zika-vírust és a Dengue-lázat. Mint kiderült, a szúnyogoknak kifejezetten kényes az ízlésük: mindhárom faj más szempontok alatt választott áldozatot magának, olyan pedig egyetlen esetben sem fordult elő, hogy valaki mindnek szimpatikus lett volna.

A bőr mikrobiumán múlik minden

Bár a szúnyogok több szempontot is figyelembe vesznek, amikor eldöntik, hogy kit csípjenek meg, de leginkább a szagra érzékenyek. A kutatók megfigyelték, hogy az egyiptomi csípőszúnyogok jobban kedvelték azokat, akik nem használtak illatszereket, és valamivel többször csíptek férfiakat, mint nőket – a többi faj egyedei nem mutattak hasonló preferenciákat.

A tigrisszúnyogok szívesebben csípték azokat, akiknek a vérében több ketontest volt, a bőr által kibocsátott illatok közül pedig leginkább a növényi jegyeket kedvelték. A Culex quinquefasciatus, amely a másik két fajjal ellentétben inkább éjszaka aktív, elsősorban a bőr mikrobiomja alapján választott áldozatot: úgy tűnik, hogy a rovarok egyes baktériumcsaládokat vonzónak, másokat kerülendőnek könyvelnek el.

A kutatás alapján úgy tűnik, hogy a különböző szúnyogfajok különböző módokon érzékelik és interpretálják a bőr által leadott komplex kémiai jeleket. A kutatók a felfedezést a jövőben arra használhatják, hogy fajspecifikus szúnyogriasztókat fejlesszenek, amelyekkel felvehetik a harcot a szúnyogok által terjesztett betegségek ellen.