Az Európai Bizottság megerősítette, hogy AI-eszközök segítségével végrehajtott kibertámadás célpontja volt még októberben. Ugyanakkor jelezték, hogy az ügyben folyik a vizsgálat, így egyelőre azt is nehéz megítélni, mennyire kiterjedt incidensről van szó – adja hírül a Reuters.

„A Bizottság, egy észlelt kibertámadási kampányra reagálva megtette a szükséges lépéseket” – mondta Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője egy sajtótájékoztatón. Ideiglenesen leállítottak több alkalmazást, amelyek többségét azóta már ismét elérhetővé tették. „A vizsgálat folyamatban van. Az eredmények függvényében megtesszük a további szükséges intézkedéseket” – tette hozzá Reigner, egyben megerősítve, valóban mesterséges intelligencia által generált kibertámadás történt.

A szóvivő elmondása szerint az incidenst még október 22-én észlelték, azt nem kívánta megnevezni, hogy kit tartanak felelősnek a támadásért, azt pedig nem tudta megerősíteni, hogy az incidenst követően érkezett-e váltságdíjkövetelés.

A Politico csütörtökön számolt be arról, hogy az Európai Bizottságot olyan kibertámadás érte, amelynek következtében jelentős mennyiségű személyes adat kerülhetett veszélybe. A tíznapos fennakadás idején több rendszert is le kellett állítani, köztük a bérjegyzékek és a munkaidő-nyilvántartás kezelésére szolgáló rendszereket, valamint az orvosi költségtérítések intézésére használt rendszert.

A Politico értesülései szerint a Bizottság összehívta legmagasabb szintű belső válságkezelő testületét. Henna Virkkunen technológiai ügyekért felelős biztos szerdán tájékoztatta a többi biztost az eseményekről, de egyelőre nem fűzött kommentárt a történtekhez.

A Bizottság elleni támadás az elmúlt hónapok egyik jelentős akciója, októberben több száz franciaországi szupermarket hűtő- és fagyasztóberendezéseit bénították meg, augusztusban az Egyesült Államokba tartó hajókat értek támadások, júliusban amerikai vízkezelő létesítményeket, márciusban a Los Angeles-i tömegközlekedési rendszert érte kibertámadás.

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