Miután októberben már felfedezett egy súlyos PHP-hibát, AI-t használva most újabb biztonsági rést talált az amerikai Calif nevű biztonsági cég a Java programozási nyelvben. Az Egyesült Államokban működő Calif, amely részt vett az októberben kijavított PHP-hibák feltárásában, újabb kritikus sebezhetőséget azonosított, most az OpenJDK-ben, a legelterjedtebb Java futtatókörnyezetben. Az erről szóló bejelentés kedden látott napvilágot – számol be a Euronews.

A hiba kihasználásával a támadók jelszó vagy bejelentkezés nélkül átvehetik az irányítást egy sebezhető számítógépes szerver felett. A Java a világ harmadik legnépszerűbb programozási nyelve, használják banki és pénzügyi rendszerek, a felhő- és big data infrastruktúra, a kritikus közszolgáltatások, például a légi közlekedés, a távközlés és az egészségügy, valamint az okostelefonok és mindenféle hálózatba kapcsolt eszköz. Mint a Euronews részletezi, a hibát abban a folyamatban találták meg, amelyben az OpenJDK megpróbálja gyorsabban használni a Base64-dekódert parancsok végrehajtására, speciális utasításokat alkalmazva, amelyek egyszerre sok bájtot dolgoznak fel, ezeket x86064 CPU utasítások néven ismerik. Ez a mechanizmus, amely a Base64-dekódolás gyorsítására optimalizálja a kódot, sebezhető, ami lehetővé teszi a támadók számára, hogy összekuszált kódot küldjenek, amellyel felülírják a memóriát, és ráveszik a Java rendszert, hogy őket azonosítsa adminisztrátorokként.

Októberben már világ számos pontján váltak elérhetetlenné weboldalak, miután súlyos biztonsági rést fedeztek fel a PHP-ben. Mint a Qubit megírta, Október 22-én, csütörtökön hajnali fél egykor a magyarorszag.hu központi kormányzati ügyintézési portált is le kellett kapcsolni, akkor ezt két súlyos biztonsági rés okozta a PHP-ben. A PHP rengeteg weboldal motorja: a háttérben ezen a nyelven írt programok rakják össze például egy webshop termékoldalát, vagy kezelik a bejelentkezést. Egy elemzés szerint azoknak az oldalaknak, amelyeknél ismert, hogy milyen technológiával működnek, több mint 69 százaléka PHP-t használ – köztük a világ legnépszerűbb honlapkészítő és tartalomkezelő rendszere, a WordPress is, amelynek a .hu-s oldalak körében 67,7 százalékos a részesedése.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: