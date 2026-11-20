Bálnákra és más delfinekre vadászhatott egy kihalt kardszárnyú delfin, ami két millió évvel ezelőtt élt az Északi-tengerben – írta csütörtökön a New Scientist. A felfedezés arra utal, hogy az orkák a korábban gondoltnál régebb óta lehetnek az óceánok csúcsragadozói.

A 2,5 millió évvel ezelőtt élt orka delfinekre vadászik az Északi-tengeren Illusztráció: Remie Bakker

„Legalább 2,5 millió éve a kardszárnyú delfinek már elég nagy testűek és elég ügyesek voltak ahhoz, hogy nagy prédákat kapjanak el” – mondta Hidde Bakker, a Rotterdami Természettudományi Múzeum gerinces paleontológusa, aki részt vett a fosszília vizsgálatában.

Az orka fosszília előkerülésének története is kalandos: 1994-ben az Egyesült Királyság és Hollandia között az Északi-tenger fenekét vonóhálóval átfésülő halászhajók több teherautónyi fosszíliát, köztük mamutagyarakat hoztak a felszínre. A fosszíliák közül több tucat látszólag egy nagy méretű, ismeretlen kardszárnyú delfin fajhoz tartozott, de alaposan ezeket mostanáig senki nem vizsgálta meg.

A koponyatöredékekből és csigolyákból álló leletanyag túl töredezett ahhoz, hogy egyértelműen új fajként tudják leírni, de következtetni tudtak arra, hogy mire vadászhatott, és össze tudták hasonlítani más ma élő és kihalt delfinekkel, hogy jobban megértsék a csoport evolúcióját. Ezekkel az északi-tengeri orkákkal nagyjából egyidőben élt a Földközi-tengerben az egyetlen másik ismert, kihalt orkafaj, ami elsősorban halakkal táplálkozott.

A fosszíliák alapján a kihalt orka hatalmas lehetett, 7,2-7,7 méteres hosszával mérete a legnagyobb mai hím orkákéval vetekedett. Az orkának relatíve mozgékony feje lehetett, ami lehetővé tette, hogy megragadja és széttépje a nagy testű zsákmányát. Emellett fogai mély, csont által megerősített fogmederben űltek, ami ma a tengeri emlősökre vadászó orkapopulációkra jellemző. Ezek a jellemzők a kutatók szerint arra utalnak, hogy az ősi ragadozó más delfinekre, valamint sziláscetekre vadászhatott.