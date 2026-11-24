Amikor októberben a Tesla bemutatta a Roadster 2-t, a talajról felemelkedni és repülni képes új autóját, a promó videók láttán azonnal a Blade Runner, a magyarul Szárnyas fejvadász címmel bemutatott 1982-es, Ridley Scott-film jutott eszembe. Ennek híres nyitóképeit nemcsak a 2019-be vetített Los Angeles sötét égboltján felvillanó lángoszlopok (megannyi zsanai gázkitörés), a homályból előtűnő hatalmas, piramisszerű Tyrell-épület és Vangelis egyszerre patetikus, futurisztikus és melankolikus zenéje teszik lenyűgözővé, hanem az időnként az égbolton el-elhúzó repülő autók, taxik is. Amikor a Museum of the Moving Image-ben, Queensben szembesültem a Tyrell-ház eredeti makettjével, egészen hihetetlennek tűnt, hogy ez a műanyagból, papírból és ki tudja, még miből összerótt, kissé esetleges és törékeny konstrukció adja azt az elképesztő látványt a film legelején. De úgy ahogy van, a nyitó snittől a replikánsokat, azaz humanoid robotokat kiszűrő Voight–Kampff-tesztig az egész indítás filmtörténeti bravúr.

Azok a repülő autók ott a film kezdetén valahogy tényleg foghatóvá tették, hogy gyökeresen más valóságban vagyunk – miközben a cyberpunk műfajában pont az az izgalmas, ahogyan összemossa, egymásra vetíti a jövőt és a jelent.

Műfajteremtés

Ridley Scott két filmjével is műfajt teremtett pár éven belül: az 1979-es Alien és az 1982-es Blade Runner évtizedekre hatást gyakorolt a sci-fi, illetve a cyberpunk / neo noir műfajára, és előhívta az újabb és újabb remake-ek sorát. A Blade Runner legújabb verziója, a Blade Runner 2099 című nyolcrészes minisorozat november 25-én startol az Amazon Prime Videón.

Deryl Hannah (Pris) a Blade Runnerben Fotó: THE LADD COMPANY/Collection ChristopheL via AFP

A földi időszámítás szerint csak kilenc évvel, a Blade Runner-időszámításban ötven évvel vagyunk az előző verzió, a két Oscart is begyűjtő Blade Runner 2049 után, amelyet 2017-ben mutattak be. Az ősváltozatot, a 2019-ben játszódó Blade Runnert 1982-ben mutatták be, alapjául Philip K. Dick 1968-ban megjelent regénye, az Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal? (Do Androids Dream of Electric Sheep?) szolgált. De mi rejlik a több mint 40 éves filmben, a replikánsokra, azaz humanoid robotokra vadászó Rick Deckard (Harrison Ford) sztorijában, ami annyira fontossá és érdekessé teszi? Mit tud Ridley Scott eredeti mozija, hogy újra és újra nekifussanak egy friss, „maibb” változat elkészítésének?

Először is sikeres. Persze nem a maga idején vált azzá, hanem hosszú idő alatt. Amikor bemutatták, inkább kritikai és nem annyira kasszasiker volt: a mintegy 28 millió dolláros költségvetésű film 41 milliót hozott. Viszont elindult és felépült körülötte a hosszú életű kultusz – jellemző, hogy a házimozi-eladások hoztak még további 66 millió dollárt.

Mítosz és kultusz

A mitológia része, hogy már maga az eredeti Blade Runner sem egy film, összesen hét változat létezik belőle. Amellett, hogy készült egy preview verzió, később nem egészen ugyanaz a film futott az amerikai és az európai mozikban, majd lett belőle egy televíziós változat is az USA nézőinek, kivágva belőle azt a minimális testiséget is, ami egyáltalán volt benne. De ami ezeknél fontosabb, létezik egy rendezői változat (director's cut) és egy végső, final cut is, amelyek már tényleg más értelmezésekre adnak lehetőséget. A rendezői verziót 1992-ben mutatták be, a final cutot 2007-ben, és ezek lényeges eltéréseket mutatnak a moziváltozathoz képest. A director's cutból kimaradt a főhős, Deckard narrációja, kikerült a stúdió által erőltetett happy end, vagyis, hogy a replikáns Rachael (Sean Young) és Deckard együtt elautóznak a messzeségbe, és bekerült egy furcsa álomjelenetet, amelyben egy unikornis vágtat keresztül az erdőn. A filmben végig urbánus közegben vagyunk, nem jelenik meg a „természet”, csak itt. Illetve ez hagyja nyitva a kérdést, hogy vajon Deckard is replikáns-e, hiszen Gaff (James Olmos), a Deckardot szemmel tartó zsaru aprócska unikornis-origamikat hajtogat, mintha csak belelátna a fejébe.

Az álomjelenet Fotó: THE LADD COMPANY/Collection ChristopheL via AFP

A moziváltozat happy endjét Scott érthető módon gyűlölte, és a természeti képeket csak úgy tudta megoldani, hogy eredetileg Stanley Kubrick Ragyogás (The Shining, 1980) című filmjéhez készült snitteket kért el. A final cut az a verzió, amelyről teljes egészében Scott dönthetett: itt sincs happy end, több jelenet hosszabban és eltérő módon vágva szerepel benne, mint a kompromisszumos változatokban, hosszabb az unikornisjelenet, és keményebb az erőszak is.

A Blade Runner-mítosz alapvető eleme a film disztópikus, posztapokaliptikus városa. A sötét, a homály, a szűnni nem akaró eső, a túlnépesedett és élhetetlen Los Angeles, valamint az egyszerre art decós és futurisztikus jegyeket mutató belsők több évtizede adnak témát a filmes helyszíneket felderítő és elemző rajongóknak, bloggereknek. Mint ahogy a tárgyak, kellékek is, Deckard viszkis poharától kezdve Zhora (Joanna Cassidy) esőkabátjáig. A látványtervezés dicsérete, hogy ez az egyszerű eszközökkel, de nagyon erős esztétikával megoldott világ nem avult el, nem érezzük ma sem ósdinak, hanem friss és eleven. A hatás természetesen az operatőri és filmnyelvi megoldásokban is gyökerezik. Homály, füst, izgalmasan „alulvilágított” terek, a nagytotálokat hirtelen váltó szuperközelik: a városi látkép után azonnal egy szemgolyóban látjuk tükröződni a várost.

Fotó: THE LADD COMPANY/Collection ChristopheL via AFP

A 2017-es remake-ben, a Blade Runner 2049-ben Denis Villeneuve rendező és Roger Deakins operatőr ezt a vizualitást gondolja tovább, de egy közömbösebb és hidegebb világ felé viszi el, amely már tényleg valamilyenfajta radikális ökológiai változás vagy összeomlás utáni hely. A funkcionalizmus, I.M. Pei, sőt, egyesek szerint Albert Speer architektúrája rendezi be a teret, rideg épületek adnak szigorú keretet a történéseknek, a világítás gyakorta (és bravúrosan) változó, akár jeleneten belül is. És ahogyan a sötét és az eső meghatározta Scott filmjét, olyan meghatározó Villeneuve-nél a köd és a szmog.

Blade Runner 2049: Ryan Gosling, valahol a budapesti ötödik kerületben Fotó: Photo12 via AFP

A vizualitás sok ponton idézi az első film világát, de több a monumentális látvány, valahogy minden szélesebb, nem jellemzi annyira az eredeti film „szűk levegője”. És természetesen a digitális technológia az alapja, míg az eredeti film 35 mm-es nyersanyagra készült és ízig-vérig analóg világ.

Identitás és empátia

Az eredeti Blade Runnerben a humanoid robotokat gyártó Tyrell cég Nexus-6 modelljei közül néhány fellázad. Arra szánták őket, hogy kvázi rabszolgaként dolgozzanak a külső gyarmatokon (azaz valahol az univerzumban, nem a Földön). Ki akarnak lépni a számukra adott négy évnyi életidő keretei közül; hiába programoztak beléjük múltat és emlékeket, ők valódi én-tudatra, önállóságra és további évekre vágynak. Működés helyett szabad akaratot, élettartam helyett életet szeretnének. És amikor mindezt nem kapják meg, elpusztítják teremtőjüket.

Az identitás, a „kik vagyunk?” a történet egyik alapkérdése, és 1982 óta töprenghetünk azon, hogy vajon maga Deckard is replikáns-e. És hogy kicsoda Rachael, a Nexus-7-es replikáns, aki mintha talán érezni is képes volna, mindenesetre szövődik közte és Deckard között valami, és Deckard végül is életben hagyja. Mint ahogy az is kérdés, hogy Batty, a replikáns csapat vezére végül miért kíméli meg Deckardot az élet-halál harcuk végén, egy épület tetején, amikor megmenti a lezuhanástól.

Rutger Hauer (Batty) a Blade Runnerben Fotó: THE LADD COMPANY/Collection ChristopheL via AFP

Itt a film egyik csúcspillanata, a Rutger Hauer játszotta replikáns, Roy Batty monológja, halála előtti szavai, amelyekből valami távoli, átélt, vagy csak elképzelt múlt mély, egyszerre mesei és traumatikus élményei sejlenek fel, és amelybe állítólag Rutger Hauer is beleírt (idézet az eredeti szinkronból, magyar szöveg: Révész Mária): „Láttam sok olyat, amit ti emberek el sem hinnétek. Lángban álló hadihajókat túl az Orion csillagképen. Láttam C-sugarakat csillogni a sötétben a Tannhäuser Kapu mellett. Ezek a csodás pillanatok eltűnnek az időben, akár könnyek az esőben. Én most meghalok." („I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.”)

Sean Young (Rachael) és Harrison Ford (Deckard) az első filmben Fotó: THE LADD COMPANY / SHAW BROTHERS/Collection ChristopheL via AFP

Ilyet nem tud a Blade Runner 2049. Az első remake-ben, amelyen Hampton Fancher is, az első film forgatókönyvírója is dolgozott, halványul a költészet, de maradnak az eredeti történet alapjai. Itt már Nexus-9-es modelleket kell kiiktatni, és Deckard nem aktív fejvadász, ezt a munkát K (Ryan Gosling) végzi. Azt tudjuk, hogy K replikáns, de a film nem ad választ a kérdésre, hogy Deckard replikáns-e vagy sem – az igen és a nem pártján állók is azt gondolhatják, hogy ők értelmezik jól a filmet. Viszont Deckardnak és Rachaelnek van egy közös lánya, Ana Stelline (Carla Juri), tehát kezd eltűnni az emberek és robotok közti éles határ. Megjelenik benne a mesterséges intelligencia, K-nak AI-barátnője van, Joi (Ana De Armas). Némileg kevesebb az érzelem, mint az első filmben, de filozófiát ugyanúgy adagoltak bele, és több lett a társadalomkritika.

Magyar szálak

Minden rajongó kívülről tudja az ős-filmben a Deckardot aktiváló rendőr, Gaff, azaz a magyar felmenőkkel is bíró színész, Edward James Olmos néhány magyar mondatát. Amikor Gaff egy ázsiai gyorsétkezdében rábukkan Deckardra, egy Esterházy-szövegbe illő mondattal szólítja meg: „Monsieur, azonnal kövessen engem, bitte”. Majd, amikor Deckard le akarja rázni, bekeményít: „Lóf’’’t, nehogy már! Te vagy a Blade Runner!”.

Edward James Olmos (Gaff) és Harrison Ford (Deckard) az 1982-es filmben Fotó: THE LADD COMPANY / SHAW BROTHERS/Collection ChristopheL via AFP

Emellett egyéb magyar vonatkozások is vannak itt. A Blade Runner 2049-ben két magyar epizodistát találunk, a haragos idős hölgyet alakító Szécsi Vilmát, illetve Sánta Kincsőt, az Ana emlékeiben felbukkanó születésnapos kislányt. Mint az jól ismert, a Blade Runner 2049 nagy részét Budapesten, illetve Magyarországon forgatták, és nem csak az etyeki Korda Stúdióban. Különös Harrison Fordot a Szabadság tér 17. szám alatt látni, a Magyar Televízió egykori székházában, ahol az impozáns lépcső, a tágas előcsarnok a páternoszterrel és mellette a büfé legalább annyira legendás hely volt, mint a Magyar Rádió Pagodája – a nézőt talán az sem lepné meg, ha egy oszlop mögül előlépne Antal Imre.

Harrison Ford (Deckard) és Ryan Gosling (K) a Szabadság tér 17. szám alatt Fotó: Photo12 via AFP

Ha a gazdasági helyzet nem javul, országunk és fővárosunk még jó ideig tökéletesen hozza a disztópikus helyszíneket, a grandeur és a pusztulás sajátos keverékét. Az egykori Tőzsdepalota mai állapotában is pont ilyen, nem sokat változott a forgatás óta eltelt tíz év során.

De feltűnik a filmben többek között a Szalay utca és a Honvéd utca sarkán álló, impozáns modernista épület is, a szintén Szabadság téri Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság időtlen és valószínűtlen palotája, az egykori Globus konzervgyár a Maglódi úton, Inotán a volt hőerőmű, ahol Hamvas Béla is dolgozott, valamint egy kistarcsai ipari létesítmény is.

„Replicant lives matter”

Az új minisorozatról ebben a pillanatban még nem sokat tudunk, annyi mindenesetre biztos, hogy kisebb sajtóbalhéval indult a történet. A Guardian kritikusa, Rhik Samadder jóval a premier előtt megnézhette a sorozatot (mint írja: „átrágta magát rajta”), és a vitriolos, azaz inkább földbe döngölő kritikáját a lap valamilyen rejtélyes okból két nappal a november 23-ig tartó embargó előtt hozta ki. Kénytelenek voltak egyből le is venni a cikket, de ezalatt elterjedt a Blade Runner-hívek körében, hogy a Guardian utálja az új feldolgozást, és miközben háborogtak, találgatták, vajon miért szegte meg a lap az embargót. Majd két nap múlva ismét kijött a kritika, és látható, hogy a Guardian valóban utálja az új feldolgozást. Samadder, aki saját bevallása szerint az előző két film rajongója, az új sorozatról azt írja: „Talán furcsán hangzik egy tévékritikustól, de nem kell mindenből tévéváltozatot csinálni. Lehet, hogy Hunter Schafer, aki Corát alakítja, és Michelle Yeoh, aki a haldokló fejvadászt játssza, remek munkát végeznek – nem tudom. Ha cyberpunk vagy, aki nagy adagokban fogyasztja az életuntságot, és szereti olyan színészek játékát nézni, akiket nem lát rendesen, miközben olyan szavakat mondanak, amelyeket nem hall, akkor ez a sorozat biztos levesz majd a neccharisnyás lábadról. De minek töltenénk ennyi időt egy nyomasztó világban, amikor simán csak kinyithatnánk az ablakot, és megnézhetnénk az igazit? Az élőben megy!"

Ezek után persze nem lehet nem megnézni a Blade Runner 2099-et. Producerként Ridley Scott is jegyzi a nyolc részt, amelyet Jonathan Von Tulleken rendezett. Itt már a replikánsok irányítanak, az emberek csak alattvalók. Földünk kezd helyrerázódni az ökológiai katasztrófa után, nem kis részben azért, mert a replikánsok terraformálják. Miközben cseppet sem szabadabb a világ, szigorú hierarchiákat és kontrollt látunk, amerre nézünk. A főszereplők pedig nők, Michelle Yeoh és Hunter Schafer alakításában.

Aki Ridley Scotton kívül mindhárom stáblistán jelen van, az Philip K. Dick, író. Az ő 1968-as sci-fi-je az első Blade Runner alapja, így a többié is, noha egyre jobban távolodunk az irodalmi alapanyagtól. Scott filmje kultfilm, de Dick saját jogán is kultszerző, akit nem szerencsés elintézni annyival, hogy jövőbelátó sci-fi író volt, aki kvázi megjósolta a technológiai fejlődés több olyan mozzanatát, amely mára nagyjából meg is valósult.

Ana de Armas (Joi) és Ryan Gosling (K) a 2017-es verzióban Fotó: Photo12 via AFP

Nemcsak a sztori veleje, a kiindulópontok és jövővíziók érkeznek Dicktől, hanem a morális kérdések és a történet metafizikája és filozófiai rétege is. Ahogy a Paris Review amerikai irodalmi folyóirat kritikája fogalmazott az első remake idején, 2017-ben, Dick az élet értékének és szentségének kérdését, valamint az empátia problémáját veti fel. „Amikor a bioengineering olyan androidokat hoz létre, amelyek megkülönböztethetetlenek az emberektől (meglehet, hamarosan), vajon rájuk is vonatkozik majd az emberi élet szentsége? Tipikusan Philip K. Dickre jellemző, furcsa kérdés ez, amelyet az 1968-ban megjelent regénye jár körül. A regény inspirálta két film (...) szintén ezt vizsgálja, de kikerülik Dick sorsdöntő állítását, amely szerint az emberi élet szentségét egy olyan tulajdonság adja, amellyel az androidok nem rendelkeznek, és nem is fognak soha: az empátia” – írja Paul Youngquist kultúrakutató.

Ryan Gosling (K) a Blade Runner 2049-ben Fotó: Photo12 via AFP

Majd nem is annyira halványan a felizzó (inkább felkorbácsolt) faji ellentétek társadalmi problémáját is behozza az értelmezésbe. A másikat, az eltérőt és a hozzá való viszonyt. Azzal zárja, hogy a Blade Runner filmek „rehabilitálják a replikánst”. „Olyan élet megtestesítőjévé teszik, amely alárendelt, és amelytől megtagadják a szentséget. A replikánsok élete is számít. Az embereket meggyőzni arról, hogy ezt el is fogadják, azonban nem lesz egyszerű feladat. A Blade Runner 2049 a kortárs faji viszonyok allegóriájaként nehéz időket vetít előre. Ha magad is replikáns lennél, miből tudhatnád?” Megérkeztünk a nehéz időkbe. Time to die.

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