A magyar kormány nemrég bejelentett, 57 milliárd forintos fásítási és zöldítési programja a városi hőszigetek hatásának mérséklését is célozza. Amikor bemutattam Budapest felszínhőmérséklet-változásának térképét, mindig az volt az első kérdés: hol vannak a legforróbb foltok, és kik élnek ott? És mi a helyzet vidéken? A Landsat és a Sentinel-2 műholdak felvételei és a KSH tömbszintű népszámlálási adatai alapján megszületett a válasz: ahol a felszín a legjobban melegedett, ott alig laknak. Az ország leggyorsabban melegedő tizedén a lakosok 0,7 százaléka él, a nagyvárosok legszélsőségesebb foltjai pedig szinte lakatlan ipartelepek. Az érett lombkorona alatt viszont a felszín nagyjából 2 fokkal hűvösebb, mint a beépített területen. A fásítást ezért nem a melegedés térképe alapján érdemes célozni, hanem a lakosság hőkitettsége alapján: azt érdemes figyelembe venni, hogy hol él sok ember tartósan nagy hőterhelésben, és hol nincs elég fa. Szerencsére ma már mindkettőre léteznek elérhető, országos lefedettségű adatok.

Két országos adatsor

A kiindulás két országos adatsor. Az első a Landsat műholdak 30 méteres felbontású felvételeiből készült két térkép: az „előtte” a 2004–2008-as, az „utána” a 2022–2026-os nyarak tipikus felszínhőmérsékletét mutatja. A tipikus itt mediánt jelent, vagyis öt nyár felvételeinek középső értékét; az elemzés e két térkép különbségére épül. Fontos, hogy ez felszínhőmérséklet: a műhold a tetők, az aszfalt és a talaj hősugárzását méri, nem a levegő hőmérsékletét, amelyet a hőmérő mutat és a bőrünkön érzünk. A különbségtérkép így azt mutatja meg, hol melegedett jobban a felszín, mint máshol, nem pedig azt, hogy pontosan hány fokkal nőtt a hőmérséklet a két időszak között. Ennek két oka van. Az egyik, hogy közben a műszer is kicserélődött: a korai időszakban a Landsat 5 és 7, a későiben a Landsat 8 és 9 mért. A másik, hogy a műhold csak felhőtlen napokon látja a felszínt, így sok múlik azon, hogy mely napokra esnek a felvételek: az egyes nyarak mediánja akár 10 fokkal is eltérhet egymástól.

A második adatsor a KSH tömbszintű népszámlálásából származik, és azt mutatja meg, hogy hol laknak az emberek.

A cikk két országos adatsora: a Landsat-műholdak nyári felszínhőmérséklet-változása (balra) és a KSH népszámlálási népsűrűsége (jobbra). Felszíni, nem léghőmérséklet. Landsat 5–9: USGS/NASA; népesség: KSH. Grafika: Janosov Milán

Az interaktív térkép

Az egész országról interaktív térképet is készítettem. A kék területek a többihez képest alig melegedtek vagy hűltek, a narancsos-fehér foltok melegedtek a legtöbbet. Bármelyik járás fölé állva (Budapest egy egységként szerepel) megjelenik, hogy mennyit melegedett a terület mediánja és felső tizede, és mennyit az ott élők környezete. Látszik a járás lakossága és a 65 évnél idősebbek aránya is.

Érdemes megkeresni a saját járásunkat, mert a két szám gyakran jelentősen eltér: a Kecskeméti járás területének mediánja +5,5 fok, az ott élőké +3,0; a Ceglédi járásban +8,2 és +4,2. A pöttyök a tíz legnagyobb város legerősebben melegedő foltjai: rájuk állva látszik a város, a folt mérete és melegedése, a színük pedig az ok automatikus, tájékoztató címkéje. Az Ajkai és a Tapolcai járásban hiányos a műholdas lefedettség, ezt a térkép jelzi. A járások közötti, 1 foknál kisebb különbségek zajnak tekinthetők.

Magyarország interaktív melegedési térképe: járásonként megmutatja a terület és az ott élők környezetének melegedését és a tíz legnagyobb város legerősebben melegedő foltjait. A képen a Kecskeméti járás adatai láthatók. Felszíni, nem léghőmérséklet; Landsat 5–9: USGS/NASA; népesség: KSH. Grafika: Janosov Milán

Ahol a legjobban melegedett, ott alig élnek

Vegyük a KSH 194 ezer népszámlálási tömbjének 9,6 millió lakosát, és mindenkihez rendeljük hozzá a tömb középpontjánál mért melegedést. Így az emberek környezete mediánban nagyjából másfél fokkal kevésbé melegedett, mint az ország területe. Ez nem a fokértékek pontatlanságából jön: a következő összevetés csak a sorrendet használja, ezért a műszercsere és a felvételi napok nem torzítják. Ha az ország területét a melegedés szerint sorba rendezzük, a legerősebben melegedő tizedben a lakosok 0,7 százaléka él, a legerősebben melegedő negyedben 4,0 százaléka, a gyorsabban melegedő felében 23,8 százaléka; a 65 évnél idősebbeknek ugyanebben a felében 23,2 százaléka. Egyenletes eloszlásnál ez 10, 25 és 50 százalék lenne. A legnagyobb melegedés a ritkán lakott alföldi szántókon látszik, ahol a nyári felszín a vetéstől és az aszálytól is függ.

A terület és a lakosság aránya a leggyorsabban melegedő részekben: ha az emberek úgy oszlanának el, mint a terület, a két oszlop egyforma magas lenne. Landsat-alapú melegedési térkép, KSH népszámlálási tömbök. Grafika: Janosov Milán

A szántók önmagukban is magyarázhatnák ezt, ezért a tíz legnagyobb várost is megvizsgáltam. Itt a mérce a város saját területének leggyorsabban melegedő negyede: egyenletes eloszlásnál a lakosok negyede élne benne. Mind a tíz városban jóval kevesebben élnek ott: Miskolcon és Budapesten 17–18 százalék, Szombathelyen 11, Pécsett és Győrben 6, Nyíregyházán 4, Székesfehérváron és Debrecenben 3, Kecskeméten és Szegeden 1százalék. A 65 év felettieknél ez az arány mindenhol még alacsonyabb.

A város saját, leggyorsabban melegedő negyedében élők aránya a tíz legnagyobb városban. Ha a lakosok úgy oszlanának el, mint a terület, minden oszlop 25% lenne. Forrás: KSH, Landsat. Grafika: Janosov Milán

A következő panelen a KSH népességi adatai szerinti 15 legnagyobb magyar város látható: minden kör egy város és a környéke, a fekete vonal a városhatár, a piros szín erősebb melegedést, a kék hűlést vagy gyenge melegedést jelöl. A körök alatti első szám a város teljes területének mediánja, a második az ott élők környezetéé. Több városban a legvörösebb foltok a városhatár szélén, a beépítetlen részeken vannak, a lakott belső terület világosabb, ezért a két szám eltér: Szegeden +5,8 és +3,0, Szolnokon +7,8 és +4,8, Kecskeméten +5,3 és +2,8. Négy városban, Budapesten, Miskolcon, Tatabányán és Szombathelyen a két szám gyakorlatilag egyenlő. Mindkét összevetésben számít, mennyi beépítetlen területet zár be a városhatár, ezért a városok sorrendjét óvatosan kell nézni; a mintázat az, ami számít.

A 15 legnagyobb magyar város nyári felszínhőmérséklet-változása 2004–2008 és 2022–2026 között. A fekete vonal a városhatár, a színskála közös, a nagyítás városonként eltérő. A számok a város teljes területének, illetve az ott élők környezetének mediánját mutatják. Felszíni, nem léghőmérséklet. Landsat 5–9: USGS/NASA; népesség: KSH; városhatár: © OpenStreetMap-közreműködők. Grafika: Janosov Milán

A leggyorsabban melegedő foltok: kik laknak ott?

A szélsőségeket is megnéztem. A tíz legnagyobb városban megkerestem a legerősebben melegedő összefüggő foltokat: városonként a terület felső fél százalékát, legalább 1,8 hektáros foltokban, legfeljebb 20-at, összesen 131-et. Mindegyik fölött összevetettem a 2017–2026-os Sentinel-2-felvételeket; ez a műhold csak 2015 óta kering, így az okokat rövidebb időszakon látjuk, mint a melegedést.

A foltok szélétől 500 méteren belül a KSH adatai szerint 13–23 ezer ember lakik, a tíz város lakosságának 0,5–0,8 százaléka; a tartomány azon múlik, hogy hol húzzuk meg a folt határát. 250 méteren belül kb. 3500-an élnek. A legerősebben melegedő foltok javarészt lakatlan városszéli ipartelepek és külterületek.

Az élen Kecskemét áll: a Mercedes úti ipartelep 101 hektáros foltja átlagosan +19 fokkal melegedett, a legerősebben melegedő pontján +26-tal. A 2014-es nagy felbontású műholdképen az első gyár már áll, déli oldalán még szántók; 2026-ra ezek helyén is csarnokok és burkolt felületek vannak. A 2004-2008-as alapidőszakban a telephely feltehetően még beépítetlen volt, ezért a melegedés mindkét bővítés hatását tartalmazza. Győrben az Audi Hungária út mentén egy 34 hektáros folt átlagosan +15 fokkal melegedett; ez a 2014-es képen már építési terület volt, tehát a Sentinel-2-időszak előtt épült be. A gyárak sora és a győri lakónegyedek két külön világ. Pécsett egy volt külszíni bánya tavának helyén 2014-ben még sötét víztükör látszik, 2026-ra eltűnt; a 2,5 hektáros folt +15 fokkal melegedett.

Kecskemét, a Mercedes úti ipartelep 2017 és 2026 nyarán. Sentinel-2, ESA Copernicus. Grafika: Janosov Milán

Mit jelent mindez?

Az okokat automatikusan is megpróbáltam besorolni, de egy 12 foltos független szúrópróba szerint a címkék nagyjából fele-kétharmada helytálló, mert a szántók nyári képe a vetéstől, a betakarítás idejétől és az aszálytól is függ. Ezért csak az egyenként ellenőrzött esetekről írtam. A 131 folt a tíz nagyváros szélsőértéke, nem az ország reprezentatív mintája.

A lakott területek ettől még nincsenek biztonságban: Budapesten így is 286 ezer ember él a város leggyorsabban melegedő negyedében.

Az adatokból levonható egyik legfontosabb következtetés, hogy a lombkorona sokat számít. Ugyanazon az egy négyzetkilométeres blokkon belül a fákkal fedett felszín nagyjából 2 fokkal hűvösebb a beépítettnél. A küszöbök megválasztásától függően ez 2,0–2,6 fok a tíz város 1543 blokkja alapján, városonként 1,5 és 3,7 fok között. A levegőben kisebb a különbség. A Landsat hőmérsékletet mérő sávja eredetileg durvább felbontású, ezért a különbség valószínűleg alulbecsült. A dombos Miskolcon (3,7) a fák magasabb lejtőkön állhatnak, ott a domborzat hatása nincs teljesen kiszűrve. Mindez a meglévő, érett lombkoronára igaz: a frissen ültetett csemete évekig nem ad árnyékot.

Ennyivel hűvösebb a fákkal fedett felszín a beépítettnél ugyanazon az egy négyzetkilométeres blokkon belül. Adatok: Landsat, ESA WorldCover. Grafika: Janosov Milán

A változástérkép nem célzótérkép – azt mutatja, hol romlott a legtöbbet a helyzet, nem azt, hol a legrosszabb ma, és kiknek. A következő lépés egy közös térkép a mai hőterhelésről, a korösszetételről és a meglévő lombkoronáról: hol él sok idős ember forró, fátlan háztömbben. A KSH tömbszintű adataiból ez összeállítható.

Összefoglalva: a felszín ott melegedett a legjobban, ahol a legkevesebben élnek, az érett fák alatt pedig hűvösebb, mint a beépített területen – és mindez néhány tíz méteres pontosságban, objektíven, összehasonlítható módon elérhető a teljes országra.

A szerző adattudós, fizikus. Források: KSH (népszámlálási tömbszintű népesség, korcsoportos bontásban; közlésre csak járás- és városszintű összesítések kerültek), USGS/NASA Landsat 5–9, ESA Copernicus Sentinel-2, ESA WorldCover 2021, OpenStreetMap-közreműködők; a 2014-es műholdképek: Esri World Imagery Wayback. A térkép interaktív változata és az angol nyelvű írás a The New Science of Maps blogján jelent meg.