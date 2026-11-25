Budapesten mérsékelten kezdődött el a havazás szerda délelőtt, de az Időkép szerint délutánra már jelentősebb hóesés várható, és az előrejelzések azt mutatják, hogy az északi országrészben pár centi friss hó is összegyűlhet. A térség felett délnyugat felől érkező csapadékzóna halad át, ami szerda estére egyre erőteljesebb havazást okoz az északi és északkeleti megyékben, írja a HungaroMet. Szerda éjfélig a Dunazug-hegyvidékét, az Északi-középhegység nyugati térségét és a fővárost érintheti elsősorban a havazás.

Az első havazás Budapest I. kerületében Fotó: Qubit

Kiemelten a Dunántúl északkeleti részén, a főváros térségében, az Északi-középhegység, illetve az Észak-Alföld nyugati felén jelentős, akár az öt centimétert is meghaladó hóréteg alakulhat ki. A HungaroMet figyelmeztetést adott ki a havazásra és az ónos esőre is: utóbbi a Dunántúli-középhegységet érintheti elsősorban délután, majd este tartós, vastagabb jégpáncélt is képezhet. Ónos esőre a Dunántúli-középhegység környezetében, majd az esti órákban időszakosan a főváros térségében is lehet számítani. A tartós hideg eredményeképpen a tavak is elkezdtek befagyni: az Országos Vízjelző Szolgálat információi szerint a Fertő tavon parti jég, míg a Velencei-tavon már összefüggő állójég jelent meg szerda reggelre, és a Balaton vize is elkezdett befagyni, az Időkép olvasójának információja alapján.

Elkezdett befagyni a Balaton Fotó: Időkép/Hnikibl

Ami a havazást illeti, csütörtökön újabb csapadékzóna érkezik várhatóan hajnalban, amely hatására az északnyugati harmadban havazás várható, majd az Alpokalja térségében magasabb térszíneken tíz centiméternél is több hó hullhat. Ugyanakkor az ország délkeleti felén egyelőre hóra nem kell számítani, ehelyett eső várható, és az előrejelzések szerint a délnyugati, nyugati tájakon is esőre van kilátás, amit havas eső is felválthat.

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