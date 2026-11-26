A szív egy hosszú élet során akár hárommilliárdnál is többször dobbanhat. Minden dobbanáskor elektromos ingerület halad végig a szívizomzaton, pontosan meghatározott sorrendben jelezve a szívüregeknek, hogy mikor kell összehúzódniuk – ha ez a működés olyan mértékben felborul, hogy a szív nem képes hatékonyan pumpálni a vért, az ember perceken belül meghalhat.

A PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) című tudományos folyóiratban most megjelent tanulmány, amelyet a Virginia Tech kutatói jegyeznek, azonban arra utal, hogy a szívizomsejteknek a közvetlen sejtkapcsolatokon túl egy másik módszerük is van az elektromos jelek továbbítására – számol be a News Medical.



A közvetlen kapcsolatokat réskapcsolatoknak (gap junctions) nevezik: olyan mikroszkopikus csatornákról van szó, amelyek lehetővé teszik, hogy az elektromos áram az egyik sejt belsejéből átjusson a szomszédos sejtbe. Az új eredmények azonban egy további elektromos jelátviteli mechanizmus létezését is alátámasztják, amelyben a nátriumcsatornák és a perinexus nevű struktúra játszanak szerepet. A perinexus egy nanométeres nagyságrendű, apró tér, ahol a szomszédos szívizomsejtek találkoznak.

A Virginia Tech kutatása, amelyet Xiaobo Wu vezetett, azt vizsgálta, hogy a közvetlen sejtkapcsolatok, illetve a sejtek közötti szűk térben kialakuló elektromos mezők milyen szerepet játszanak az elektromos ingerületek továbbításában.

„Ha egy szívizomsejt olyan hosszú lenne, mint egy futballpálya, akkor a sejtek közötti rés egy hitelkártya méretének felelne meg” – idézi a lap Seth Weinberget, az Ohioi Állami Egyetem professzorát, aki a sejtek közötti elektromos jelátvitel vizsgálatára szolgáló számítógépes modellt fejlesztette ki. Ez a rés – amelyet perinexusnak neveznek – mindössze néhány tíz nanométer széles. A nátriumcsatornák az egymással szemben elhelyezkedő sejtmembránokban csoportosulnak, így a szomszédos sejtek elektromos jelátviteli rendszerei rendkívül közel kerülnek egymáshoz.

A feltételezett mechanizmus láncreakcióhoz hasonlít, magyarázza a professzor. Amikor a nátriumionok beáramlanak az egyik sejtbe, rövid időre megváltozik a sejtek közötti szűk tér elektromos feszültsége. Ez segíti elő, hogy a szomszédos sejt nátriumcsatornái is megnyíljanak, és ott is elektromos ingerület keletkezzen. Az aprócska tér tehát elektromos kiváltó mechanizmusként működik, nem csupán a sejtek közötti passzív résként. A tudósok ezt a kommunikációs formát efaptikus kapcsolásnak (ephaptic coupling) nevezik.

Évtizedek óta kérdés, hogy az elektromos mezők szerepet játszanak-e a szívizomsejtek közötti kommunikációban. Eddig azonban nehézséget okozott annak elkülönítése, hogy a sejtek közötti parányi téren, illetve közvetlenül a csatornákon keresztül mennyi áram halad át. Wu egy új módszert dolgozott ki, amellyel úgy rögzíthető egy egérből származó szívizomsejt elektromos aktivitása, hogy közben megmarad a természetes, sejtvégeken keresztüli kapcsolata egy másik sejttel.

Wu összekapcsolt szívizomsejtpárokban egy olyan elektromos mintázatot azonosított, amely az elkülönített sejtekben nem volt megfigyelhető. Amikor a kutatók csökkentették a nátriumszintet és blokkolták a réskapcsolatokat, ez a mintázat eltűnt. A nátriumszint emelésével azonban ismét megjelent, annak ellenére, hogy a réskapcsolatok továbbra is gátolt állapotban maradtak.

A kutatók így egy olyan mérhető elektromos jelenséghez jutottak, amely lehetővé tette a szívizomsejtek közötti ingerületátadás vizsgálatát, valamint annak feltárását, hogy a sejtek közötti kapcsolat megváltoztatása miként befolyásolja az elektromos választ.

Annak feltárására, hogy mi történik ebben a parányi térben, Weinberg készített számítógépes modellt két összekapcsolt szívizomsejtről. A modell reprodukálta Wu kísérleti eredményeinek fontos jellemzőit, és bemutatta, hogyan segíthetik elő a sejtek közötti elektromos mező változásai az ingerület kialakulását a szomszédos sejtben.

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