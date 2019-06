Jön a stressz elleni oltás, az egereknél már bevált

A Mycobacterium vaccae egy talajlakó baktérium, amellyel természetes körülmények között is gyakran találkozhatunk, áldásos hatásait pedig már évek óta kutatják. Arra már régebben rájöttek, hogy egereknél az elölt baktériumok beadása csökkenti a stressz-szintet, de most kiderült az is, hogy mi állhat a jelenség hátterében.

Christopher Lowry, a Coloradói Egyetem (Boulder) kutatóorvosa 18 éve foglalkozik a baktérium egészségre gyakorolt hatásával. A Mycobacterium vaccae-t a hetvenes években fedezték fel Ugandában, a Kyoga-tónál: ekkor John Stanford immunológusnak tűnt fel, hogy a környékbeliek jobban reagáltak a lepraoltásra, majd arra jutott, hogy a pozitív reakció a baktérium hatásának tudható be.

A későbbi kutatások a baktérium egyre több jó tulajdonságára világítottak rá: egy 2004-es kísérletben rájöttek, hogy bár a tüdőrákot pont nem gyógyítja, de a betegek érzelmi állapotára pozitív hatással volt, gyulladáscsökkentő szerepe mellett pedig a stressz csökkentésében is jelentős szerepet játszott. A csodabaktériummal végzett kísérleteket a Brain and Behavior Research Foundation, az Egyesült Államok egyik vezető mentális egészséggel foglalkozó alapítványa az év tíz legjelentősebb felfedezései között emlegette 2016-ban.

Kikapcsolja a stressz-választ

Egy 2018-as tanulmányban Lowry és társai stressznek tették ki a beoltott egereket, és arra jutottak, hogy az oltás után az állatok nem csupán gyengébben reagáltak a stresszre, de a poszttraumás stressz-szindrómát is sikerült megelőzni a baktérium alkalmazásával. A kutatók ezek után azonosították azt a lipidet, amely ezt a hatást váltotta ki az állatokból, sőt, sikerült szintetikusan is előállítaniuk.

A felfedezés áttörést hozhat a gyógyszeriparban: elképzelhető, hogy létre lehet vele hozni a segítségével a stressz elleni védőoltást, de a gyulladáscsökkentők piacán is nagy reményeket fűznek hozzá. Lowry szerint nem a Mycobacterium vaccae az egyetlen csodabaktérium a világon, jelenleg még csak a jéghegy csúcsát látjuk. Ahogy az említett alapítvány elnöke, Jeffrey Borenstein is fogalmaz, arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen fontos hatással van a mikrobiom a fizikális és mentális egészségre.

A kísérleteket még csak egereken hajtották végre, az eredmények azonban biztatóak, és komoly kérdéseket is vetnek fel, a stresszválasz lekapcsolása ugyanis veszélyes is lehet, ennek a behatóbb vizsgálata még várat magára.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: