Felvétel készült egy világtól elzárt törzs tagjairól, akik halálos veszélyben vannak a fakitermelők miatt

Ismét sikerült videót készíteni a világ legveszélyeztetettebb rejtőzködő törzsének két tagjáról Brazíliában, ez is bizonyítja, hogy az erdőirtások ellenére még mindig élnek rejtőzködő awák Maranhao állam maradék erdejeiben. Nincs könnyű dolguk: az államban tombol az illegális fakitermelés, a favágók és a földművesek pedig egyre nagyobb veszélyt jelentenek az őslakosokra. A helyzeten tovább ront a drogcsempészek jelenléte.

Van rezervátum

Az Awá törzs tagjai az 1800-as évek elején költöztek be az erdőbe a telepesek elől, azóta is csak ritkán találkoznak a civilizációval. Ezekben a találkozásokban általában nincs sok köszönet, a fakitermelők szabályos népirtást rendeztek az Awá törzs tagjai között. Az indiánok számára végül 2002-ben biztosítottak saját területet, de a famaffia ezt sem tartotta tiszteletben. A világsajtóban is nagy port kavart, amikor 2012-ben a favágók elevenen elégettek egy nyolcéves kislányt a maranhaói rezervátum területén, és pistoleróknak nevezett bérgyilkosokat fogadtak az őslakosok megtizedelésére.

José Carlos do Vale Madeira 2002-ben szabályos népirtásnak nevezte az eseményeket. Akkoriban körülbelül 350-re becsülték a törzs lélekszámát – újabb becslések szerint akár hatszázan is bujkálhatnak az erdőben.

Az awák hányatott sorsára emberjogi szervezetek hívták fel a figyelmet, ennek ellenére sokáig nem kaptak törvényi védelmet, bár a Világbank és az Európai Unió 1982-ben azzal a feltétellel részesítette 900 millió dollár támogatásban a brazil kormányt, hogy területet biztosítanak az őslakos törzseknek.

Az erdőben az awákon kívül még több törzs rejtőzik, összesen 50 és 100 közé becsülik a számukat, ez becslések szerint mintegy ötezer embert jelenthet összesen. Bár ma az awa kisebbség van a tűzvonalban, lassan a többieket is elérhetik. A népcsoport tagjai már megszokták a folyamatos veszélyt, Sonia Bridi antropológus szerint már a csecsemőknek is megtanítják, hogy ne sírjanak, nehogy észrevegye őket valaki.

Nincs védelem

A brazil kormány a nyolcvanas évek óta sem töri össze magát, ha az indiánok megmentéséről van szó: az alkotmány ugyan tiltja, hogy az őslakosok rezervátumain indiánokon kívül más is gazdálkodjon, de a fakitermelőket ez sem tartja vissza, és a jelek szerint Jair Bolsonaro 2019-ben beiktatott elnököt sem.

A brazil földek 13 százaléka indián kezekben van, így hatalmas üzletről van szó. Bolsonaro egyébként köztudottan nem rajong az őslakosokért, 1998-ban egy elhíresült beszédében arra panaszkodott, hogy Brazíliában nem voltak olyan hatékonyak a telepesek, mint Észak-Amerikában, ott ugyanis csaknem teljes egészében sikerült kiirtani az őslakosokat. A fakitermelőkben vérmes reményeket keltett, hogy egy ideje nem láttak bujkáló awát a területeken, az új felvétel viszont bizonyítja, hogy a törzs tagjai még mindig az erdőben élnek.

A nemzetközi figyelem lehet az utolsó reményük

A mostani videót a szomszédos Guajajara törzs egy tagja készítette. Az ő területük is veszélyben forog az erdőirtások miatt, a törzs tagjai őrjáratokat szerveznek az illegális favágótáborok felszámolására és a visszaélések bizonyítására. A videótól azt várják, hogy a világ is felfigyel majd arra, ami a brazil erdőkben történik.

Stephen Corry, a Survival International nevű civil szervezet igazgatója szerint az újabb bizonyíték a műholdképekkel együtt egyrészt alátámasztja az awák jelenlétét a térségben, másrészt azt is, hogy a fakitermelők táborai már az őslakosok területein belül is megjelentek. Corry szerint a nemzetközi figyelem lehet az awák utolsó reménye, ez ugyanis az egyetlen, ami Bolsonarót és a hozzá közeli faipari cégeket meggátolja abban, hogy végleg felszámolják a rejtőzködő törzset.

