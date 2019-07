Futurisztikus vízen lebegő gazdaságban tartanak teheneket Rotterdam közepén

Amikor az ember boldog teheneket képzel el, azok inkább valami idilli alpesi tájon legelésznek, opcionálisan lilák, és semmiképpen nem egy kompon vagy stégen élnek. Minke van Wingerden, a városi mezőgazdaságot promotáló Floating Farm projekt egyik alapítója szerint az a 32 tehén, amelyet Rotterdamban a Maas folyón tartanak, igenis boldog – igaz, ehhez csaknem hárommillió dollárt kellett költeni egy kompszerűségre, ahol az állatok élhetnek.

A projekt egyfelől látványosságnak számít, másfelől aggasztó figyelmeztetésnek is felfogható: miközben az urban farming-mozgalom kreatív közösségi kertekkel, tetőn elhelyezett kaptárakkal és vertikális veteményesekkel próbálja közelebb hozni a városiasodott embert az élelmiszer forrásához, a kompon álló tehenek egy Waterworld-szerű jövőt is előrevetítenek.

Akárhogy is, a tehenek van Wingerden szerint elégedettnek mutatkoznak, ráadásul fenntartható módon is táplálják őket – egy Rotterdam környékén található hasábburgonyagyárból kapnak krumplihéjat, emellett zöldhulladékkal is etetik őket, egész pontosan a helyi focipályákon levágott füvet hasznosítják így. A takarmányt elektromos autókkal szállítják az állatokhoz, ahogy a tejet és tejtermékeket is hasonló módon juttatják célba, a fejésről és a trágya eltakarításáról pedig robotok gondoskodnak.

Látványterv a lebegő farmról – a már megépült helyszínen készült képek kevésbé szívderítőek, például nincsenek fák. Fotó: Floating Farm Facebook

A Floating Farm ötlete 2012-ben fogalmazódott meg van Wingerdenékben, amikor a Sandy hurrikán pusztítása után azon kezdték el törni a fejüket, hogy hogyan lehetne közelebb vinni a mezőgazdasági terményeket a városokhoz, ezzel is csökkentve a szállítással járó terheket. A kompok vagy stégek további előnye ráadásul, hogy arrébb lehet navigálni őket, ha valamiért útban lennének. Az úszó farmok kapacitása persze véges: a 23 állatot lebegtető platform inkább csak érdekesség, ennek ellenére több ázsiai ország jelezte, hogy érdeklődik a technika iránt.

Jöhet a tengeri tehenészet

A Floating Farm vezetői szerint a platformokon történő állattartást bárhol sikerrel alkalmazhatják, ahol van szabadon álló vízfelület, így az ember akár a tengeren is tarthat tehenet vagy csirkét, de van Windergen szerint a legfőbb haszna az, hogy szembesíti az embereket az élelmiszer eredetével. Nick van den Berg, a rotterdami fenntarthatósági tanács vezetője szerint a projekt haszna inkább a marketingértékében rejlik, ő nem hisz a komp boldog teheneiben, de kiváló figyelemfelkeltő akciónak tartja a vízi farm ötletét.

A hollandok nem állnak meg a teheneknél, a tervek szerint a jövőben a csirkebizniszbe is belevágnak majd. Nemcsak van den Berg kételkedik a jövő úszó farmjaiban: vannak, akik szerint az egész projekt üzenete rossz, és nem közelebb hozza a városiakhoz a tehenészetek világát, hanem épp ellenkezőleg, tejtermelő automatákká alacsonyítja le a teheneket. Van Wingerden szerint erről szó sincs, és az állatok még tengeribetegek sem lesznek, a platform ugyanis olyan szilárd, mint egy nagy szállodahajó.

Akárhogy is legyen, a Floating Farmon készült termékeket egyelőre 23 boltban árulják Rotterdam környékén, egy vertikális kertészeti projekt mellett pedig további tervük, hogy a közeljövőben százra emelik az így tartott tehenek számát.

