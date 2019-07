Klímaváltozás működés közben: először láttak pörölycápát az ír partoknál

Az óceánok felmelegedésével a vízi állatok viselkedése is megváltozik, így történhetett meg, hogy az alapvetően délebbi területeket kedvelő pörölycápa (Sphyrna zygaena) egészen Írországig úszott fel – persze ha nem számolunk azzal a lehetőséggel, hogy egyedi esetről van szó, és a cápa csak eltévedt.

Simon Boxall, a brit Nemzeti Óceanográfiai Központ kutatója szerint valószínű, hogy a meleg lehet a ludas, egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőmérsékleten kívül semmi akadálya nincsen annak, hogy a brit vizekben cápák éljenek – a tengerek pedig kétségkívül melegednek.

A melegedés kétségtelen, csak az a kérdés, hogy mennyire fognak felmelegedni a Föld óceánjai: egy 2017-es jelentés 1,2 és 3,2 Celsius-fok közötti felmelegedéssel számol. A cápák különösen érzékenyek a hőmérsékletre, de még ha nem is lennének azok, mindenképpen követniük kell a zsákmányul szolgáló halakat.

Egy tavalyi kutatás szerint például a nagy fehér cápa (Carcharodon carcharias) épp a 22 fokot kedveli: ez még nem túl meleg, de nem is túl hűvös a számára. A nagy pörölycápa pedig a maga részéről (eddig) az északi 40. és a déli 37. szélességi fokok között fordult elő.

Ha a tengervíz hőmérséklete változik, az komoly hatással lehet egy vízi populáció méretére: egy ausztrál kutatásból kiderült, hogy a queenslandi cápák száma 92 százalékkal csökkent az elmúlt ötven évben. A tendencia nemcsak Ausztráliában figyelhető meg, a világon mindenhol pusztulnak a cápák.

Pörölyfejű jutott, nagy fehér nem

A tengerbiológusok szerint a tenger élővilága különösen gyorsan reagál a változó klimatikus körülményekre, ennek az eredménye lehet a pörölycápa felbukkanása is. Boxall szerint attól nem kell tartani, hogy a brit partokat ellepik a cápák, de a kutatók 2050-ig tíz új faj felbukkanásával számolnak a térségben.

A csipkés pörölycápa Fotó: CHRISTOPH GERIGK/Biosphoto

Legutóbb 2018-ban röppent fel a hír, hogy a britek legnagyobb örömére a nagy fehér is tiszteletét teszi a partoknál – ekkor is tíz új cápafaj megjelenésével számoltak a szakértők, bár csak elméletben: Sam Collins, a Southamptoni Egyetem tengerbiológusa jegyezte meg, hogy elvileg akár elő is fordulhatnának a brit partoknál, hiszen hasonló hőmérsékleten elélnek Észak-Afrikában. De miután a faj veszélyeztetett, egyszerűen túl kevés van belőlük ahhoz, hogy esélyük legyen eljutni az északi vizekig. Várni azért várják őket, alig akad olyan év, amikor állítólagosan ne látott volna valaki nagy fehér cápát a brit partoknál, de eddig még hivatalosan egyszer sem sikerült azonosítani a fajt.

Cápából egyébként sincs hiány, eddig negyven faj rendszeres jelenlétét mutatták ki a brit vizekben – Boxall szerint csak arról van szó, hogy ritkán kerülnek az ember szeme elé. A közönséges pörölycápa öt méter hosszúra is megnő, és szerencsére szeret a felszín közelében úszni, így könnyebb észrevenni is.

