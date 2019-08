Megkérdeztük a Spart, a Tescót és a CBA-t, hogy mit tesz a környezetszennyezés ellen

A műanyagmentes július jó kísérlet volt arra, hogy mindenki elrendezze magában, mennyit tud, vagy éppen mennyit akar megtenni a környezetvédelem érdekében, és hogy ez mennyire változtatja meg mindennapi életét. De jogosan merül fel sokakban a kérdés, hogy az egyéni akciókon túl mit tesznek a műanyagszennyezés és a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében azok az üzletek, ahonnan az otthon halmozott műanyag szatyrok is származnak.

Ezért megkerestük a Magyarországon üzemelő kilenc legnagyobb élelmiszerbolt-láncot (vagy ha úgy tetszik, FMCG kiskereskedelmi üzletláncot), és mindegyiknek feltettük ugyanazt a hét kérdést:

Milyen arányban árusítanak helyi termelőktől származó termékeket áruházaikban (olyan áruk esetében, amelyeknél ez lehetséges)? Vannak-e valamilyen belső szabályok, korlátozások az árusított termékek származási helyére vonatkozóan, a szállítással keletkező károsanyag-kibocsátás miatt? Figyelnek-e valamilyen módon arra, hogy az árusított feldolgozott élelmiszereket mennyire környezettudatos módon állítják elő? Milyen intézkedésekkel igyekszenek csökkenteni a műanyagtermelést, akár a termékek csomagolását, akár a zacskókat, szatyrokat illetően? Mit csinálnak az el nem adott, megmaradt termékekkel? Érzik-e a vásárlói szokásokon, hogy jobban odafigyelnek ezekre a kérdésekre, és környezettudatosabban vásárolnak, fogyasztanak? Milyen egyéb környezettudatos intézkedéseket hoztak az elmúlt években, és miket terveznek meghozni a közeljövőben?

Spar: egyre kevesebb a műanyag, a fel nem használt élelmiszerek pedig menhelyekre kerülnek

A Spar szívesen hirdeti magáról, hogy termékeinek 93 százalékát hazai cégektől szerzi be, ami a magyarországi láncok közül a legnagyobb arány – igaz, arra a cég nem tért ki a válaszában, hogy ezen áruk közül mennyi termelnek vagy gyártanak valóban Magyarországon. Azt lehet tudni, hogy a Spar az egyetlen itthoni kiskereskedelmi hálózat, amely saját húsüzemmel rendelkezik: a bicskei üzemben 11 ezer négyzetméteren dolgozzák fel a kizárólag laktóz-, glutén- és szójamentes húsokat.

A lánc az elmúlt években folyamatosan csökkentette a műanyag csomagolóanyagok és termékek mennyiségét, mára már csak kétféle műanyag zacskót (polipropilén és újrahasznosított palackokból készült R-PET) árulnak a boltokban, de idén bevezették a lebomló, komposztálható szalagfüles táskákat is. Az egyszer használatos műanyagokból készült termékeket – mielőtt azokat 2021-től végleg betiltják az EU-ban – cukornádból, pálmalevélből vagy papírból készült árukkal igyekszenek fokozatosan kiváltani. A friss tojást már kizárólag papírcsomagolásban árulják, a zöldség-gyümölcs részlegen újrahasználható, mosható és szalaggal zárható poliészter tasakot is kínálnak, több üzletben pedig üveghulladék-gyűjtők is üzemelnek.

Újrahasználható poliészter tasak Fotó: Spar

A vásárlói környezettudatosság már az üvegvisszaváltásnál jelentkezik: a Spar szelektív szigetein leadott mennyiség évről évre nő, tavaly például 640 tonna üveghulladék gyűlt össze. A cég szerint a zacskóválasztásnál is érezni a vásárlók tudatosságát, 2018-ban 40 százalékuk részesítette előnyben a többször használatos szatyrokat és bevásárlótáskákat. Az áruházlánc emellett 2018-ban a papírhulladék-kibocsátási mennyisége 335 százalékát, műanyagfólia-kibocsátásának pedig 95 százalékát gyűjtötte vissza és gondoskodott az anyagában történő újrahasznosításáról.

Az ételpazarlás problémájára idén már helyszíni kampányokkal is felhívta a figyelmet az üzletlánc, de a szuper- és hipermarketeiben feleslegessé vált, vagy kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeiket rendszeresen fel is ajánlja különböző menhelyeknek, állat- és vadasparkoknak. Így 2018-ban összesen 2,725 tonna száraz állateledellel, konzervvel, hús- és tejtermékkel, pékáruval vagy zöldséggel és gyümölccsel látta el a cégcsoport az ilyen szervezeteket.

CBA: jól állunk

A Coop után a második legnagyobb forgalmat bonyolító magyar lánc, a CBA és a Príma hálózatot üzemeltető CBA kommunikációs igazgatójától a következő, kérdéseinket csak részben érintő válaszokat kaptuk:

„Kiemelt ügyünknek tartjuk a környezet megóvását, ennek érdekében az elmúlt időszakban is számos komoly lépést tettünk meg. Az eladótérben megtalálható csomagolóanyagok között egyre nagyobb részarányban vannak jelen a papírból készültek, illetve a szintén ott kihelyezett műanyag tasakok úgynevezett grammsúlyát is jelentős mértékben csökkentettük, így azok kevésbé terhelik a környezetünket. Kísérleti jelleggel megkezdjük a tesztjét a 100%-ban biológiailag lebomló zacskóknak, mellyel a jövőben az eladótérben kihelyezett műanyagtasakokat szeretnénk kiváltani.

A kasszazónákban megtalálható táskák, szatyrok tekintetében rendkívül jól állunk, ugyanis szinte kizárólag csak szövetből, papírból vagy pedig 100%-ban biológiailag lebomló anyagból előállítottakat forgalmazunk. Zöldség-gyümölcs termékeinket sem előre csomagolva, hanem jellemzően lédig formában értékesítjük. Fontos továbbá megjegyezni, hogy üzletláncunk egységeinek túlnyomó többségében megtalálhatók az úgynevezett hagyományos pultok (csemege, sajt, tőkehús, baromfi), ahol köztudottan a termékek értékesítésekor rendkívül csekély csomagolóanyag felhasználása válik szükségessé, szemben azokkal a kereskedelmi szereplőkkel, akik kizárólag előre csomagolt termékeket árusítanak. Ez utóbbi rendkívül sok hulladék keletkezését eredményezi.”

Aldi

Jóváhagyás alatt van a válasz, hamarosan érkezik.

Tesco

A nyári szabadságokra hivatkozva későbbre ígértek választ.

Lidl

A nyári szabadságokra hivatkozva későbbre ígértek választ.

Coop

A cégcsoport még hivatalos emailcímmel sem rendelkezik, az oldalán található űrlapon keresztül elküldött kérdésekre semmilyen választ nem kaptunk.

Auchan

Nem válaszoltak a megkeresésünkre.

Penny Market

Nem válaszoltak a megkeresésünkre.

Reál

Nem válaszoltak a megkeresésünkre.

Ha a többi lánctól is megérkeznek a válaszok, azokkal frissítjük a cikket.