Négy év börtön jár érte, mégis virágzik a zacskócsempészet Kenyában

Nagy úr a megszokás: hiába tiltották be Kenyában az évente milliószámra szétszórt egyszer használatos műanyag zacskókat, vannak, akik képtelenek leszokni róluk, és több hónapnyi börtönt is kockáztatnak azért, hogy hódolhassanak bűnös szenvedélyüknek.

A tiltás előtt évente csak a szupermarketekben évi százmillió zacskó fogyott, amelyek többnyire az utcára kerültek, a kenyai környezetvédő szervezet, a NEMA (National Environment Management Authority) szerint súlyos károkat okozva a természetnek, a gazdaságnak és úgy általában az országnak. Az összegyűlt zacskók eldugították a csatornákat, esős időben vízzel árasztva el a városokat, fennekadtak a fákon, elrondították a kedvenc turistacélpontokat, elárasztották a legelőket és a halászterületeket (a városok környékén élő tehenek felénél találtak zacskót az állat gyomrában).

Az importőröket büntetik

A tiltást 2017-ben, többszöri próbálkozást után vezették be az országban, a törvény messze a legszigorúbb az egyébként egyre szélesebb körben terjedő hasonló rendelkezések között. A vakmerő zacskóimportőrök akár négy év börtönt is kaphatnak, de az egyszerű felhasználók is több száz dolláros büntetésre és akár egy év börtönre számíthatnak. Mamo Mamo, a NEMA igazgatóhelyettese szerint a helyi bíróságoktól függ, mekkora büntetést szabnak ki, eddig körülbelül háromszáz ügyben született ítélet, az eddigi legmagasabb büntetés 1500 dolárra rúgott.

Kenyai csendélet: ebből lett elegük Fotó: SIMON MAINA/AFP

Nem csoda, hogy ilyen büntetések mellett a felhasználók többsége inkább valamilyen alternatív megoldást választott, szövetszatyrot, újságpapírt vagy a tiltás alól mentesülő prolipropilén zacskót. A polipropilén elvileg környezetbarátabb lenne a jobb újrahasznosíthatósága miatt, itt viszont a gyártók csakhamar elkezdtek silányabb, valójában csak egyszer használható zacskókat készíteni, amelyeket a vásárlók ugyanúgy széthagynak, mint a korábbiakat.

Megjelentek a zacskókartellek

További nehézségeket jelent a zacskókartellek megjelenése: külön iparág telepedett a szektorra, a bűnözők Ugandából, Szomáliából és Tanzániából csempészik át a zacskókat. Feltehetőleg ugyanezek a társaságok látják el zacskóval a szomszédos Ruandát is, ahol már 2008-ban betiltották az eldobható zacskókat. Összességében úgy tűnik, hogy a véres polgárháború után újjáépülő Ruandának jobban bejött az intézkedés, mint Kenyának, pedig még egész szerénynek is számít az országban kiszabott 61 dolláros bírság a drasztikus kenyai büntetésekhez képest.

Geoffrey Wahungu, a NEMA igazgatója szerint a kenyaiaknak szükségük volt az elrettentő büntetésekre ahhoz, hogy komolyan vegyék a problémát. Az aktivista hozzátette, hogy főként az importőrökre sújtott le teljes erővel a törvény szigora, nem volt jellemző, hogy magányos zacskókedvelőket vegzáljanak. James Wakibia környezetvédő aktivista szerint az eddigi intézkedések javarészt hasznosak, bár az ócska minőségű széthagyott zacskók ugyanúgy veszélyt jelentenek a környezetre, mint a tiltás előtt széthagyottak – de úgy becsüli, hogy a kenyai történet 80 százalékban mégis sikernek tekinthető.

Lehet, hogy nincs is értelme a tiltásnak

Egyre több ország szabályozza vagy tiltja az egyszer használatos műanyagok használatát, de nem mindenki ebben látja a megoldást: egy ausztrál tanulmány szerint mihelyst betiltották az egyszer használatos zacskókat, drámaian (120 százalékkal) megnőtt a kereslet a kisebb szemeteszsákok iránt – az emberek nem voltak hajlandóak lemondani a műanyagról. Az sem sokkal jobb, ha az ember környezetbarát vászontáskát hord magával: egy ilyet az embernek 173-szor kellene kimosnia ahhoz, hogy nullára jöjjön ki, vagyis hogy ledolgozza az előállítására fordított energiát.

Az edinburghi Heriot-Watt Egyetem kutatói szerint az összes műanyag betiltása ökológiai katasztrófához vezetne, az üveg vagy fém csomagolások használata ugyanis megduplázná a károsanyag-kibocsátást. David Bucknall, az egyetem vegyészprofesszora szerint a megoldás az újrahasznosítás: amíg nincs megfelelő alternatíva, a bolygó és a gazdaság is jobban jár, ha a már meglévő műanyagot használják fel újra és újra.

