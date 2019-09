Az univerzum simán letagadhatna kétmilliárd évet

A csillagászok az univerzum tágulása alapján próbálják megbecsülni, hogy vajon mennyi idős lehet, de úgy tűnik, hogy ez nem is olyan egyszerű, mint elsőre tűnik. Idén már két alkalommal is bejelentették, hogy a világmindenség nagyjából egymilliárd évvel fiatalabb, mint eddig hitték.

Most a berlini Max Planck Intézet munkatársai újabb meglepő adattal álltak elő: szerintük eddig nem egy, hanem kétmilliárd évet tévedtek.

Az eltéréseket a Hubble-állandó folyamatos módosítása okozza: a csillagászberkekben közismert bonmot szerint a Hubble-konstans a világegyetem leggyorsabban változó állandója, első meghatározott értékei ugyanis meglehetősen távol esnek a ma elfogadottaktól. Ez jelzi, hogy milyen mértékben tágul az univerzum, és ennek alapján lehet következtetni arra is, hogy milyen régen következhetett be az ősrobbanás.

A tudósok a csillagok mozgása alapján próbálják meghatározni, hogy milyen idős lehet a világegyetem. A jelenleg elfogadott Hubble-állandó 70 km/s/Mpc (1 megparszek = 3,26 millió fényév), bár 2011-ben egy becslés 73,8-at írt. Inh Jee, a Max Planck intézet csillagásza ezt az állandót 82,4-re teszi, ennek alapján pedig úgy gondolja, hogy az univerzum mindössze 11,4 milliárd éves.

Lehet, hogy nem is

Nem mindenkit győzött meg a kutatás: a csillagászok már évek óta vitatkoznak rajta, hogy vajon mikor történhetett az ősrobbanás, és az csak az egyik probléma, hogy a Hubble-állandót különböző mérések alapján folyton újraírják.

Lloyd Knox, a Kaliforniai Egyetem (Davis) csillagásza szerint könnyen lehet, hogy nem is a számokban van a hiba: ugyan lehet, hogy valaki tévedett egy-két milliárd évet, de az is elképzelhető, hogy maga az univerzum működik másként, mint eddig hittük. Knox a maga részéről 13,8 milliárd évesre becsülte az univerzumot, igaz, ő a hanghorizont, vagyis az ősrobbanás visszhangja alapján próbálta megállapítani, hogy milyen idős a mindenség. Ezek a vizsgálatok pedig a csillagok helyzete alapján megállapított adatoknál rendre alacsonyabb Hubble-állandót hoznak.

Jee és csapata szerint az univerzum gyorsabban tágul, tehát fiatalabb is, mint eddig hittük, de azt a csillagász is elismeri, hogy javarészt sötétben tapogatóznak, ez a kutatás is olyan hibahatárokkal dolgozik, hogy sokan nem is veszik komolyan a berlini intézet becsléseit. Adam Riess Nobel-díjas csillagász szerint a megközelítés egyedi, de a mérések nem elég pontosak, így ő is szkeptikusan fogadta az új adatokat.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: