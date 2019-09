Viszlát, antibiotikumok! Jön a villanyorr

Egy új fejlesztés a lehelet alapján megmondja, hogy a beteg bakteriális vagy vírusfertőzésben szenved-e. A gép úgy működik, mint egy alkoholszonda, csak nem a konyakmeggyet méri, hanem a baktériumok jelenlétét érzékeli.

Az egész világon egyre nagyobb problémát jelent az antibiotikum-rezisztens baktériumtörzsek fejlődése – épp ezért álltak le a nagyobb gyógyszergyárak ezeknek a gyógyszereknek a fejlesztésével. A kevesebb antibiotikum szedése, pláne a feleslegesen felírt gyógyszerek mellőzése ezt a problémát is enyhítheti. Az elektronikus orr pedig úgy segíthet ebben, hogy lehelet alapján meg tudja állapítani, szükséges-e az antibiotikum használata, vagy a beteg csak simán megfázott.

Ha csak 20 százalékkal kevesebb antibiotikum fogy miatta, már jól jártunk

A kutatásban részt vevő James Covington, a Warwicki Egyetem orvosprofesszora szerint az eszköz 80 százalékos hatékonysággal dolgozik: az egyetem 18 hónap alatt 1112 betegen tesztelte a villanyorrot Liverpoolban, Leicesterben, Edinburghban és Blackpoolban. A vizsgált betegek közül 406 felső légúti megbetegedésben szenvedett, ezek közül mindössze harmincan szorultak ténylegesen antibiotikumos kezelésre.

Az alsó légúti megbetegedéseknél másképp alakultak az arányok: 272 esetben lehetett mellőzni az antibiotikumokat, 248 betegnek viszont tényleg szüksége is volt ezekre a gyógyszerekre.

Covington szerint a fejlesztés nagyon hasznos lehet a hétköznapi orvosi gyakorlatban: a gyors teszttel el lehet dönteni, hogy vajon szükség van-e az antibiotikumok bevetésére, és ha ez csak 20 százalékkal csökkenti a felírt gyógyszerek alkalmazását, máris jobban járt vele mindenki.

Nem ez az első eset, hogy villanyorral akarják kiszagolni, mi bántja a betegeket: a gasztroenteorológia már évek óta keresi az invazív és kellemetlen vizsgálatok alternatíváját, ezen a területen is sikerrel tesztelték már az e-orrot. Szintén Covington részvételével 2015-ben már a kolorektális rák diagnosztikájában is kísérleteztek a technikával, itt a betegek vizeletének szagát elemezték. Ez a kutatás szintén viszonylag ígéretes találati eredményeket mutatott, a vizsgált esetek 78 százalékában volt pontos a szagminta alapján alkotott diagnózis.

Kiválthatja a kutyát

Covington szerint a műorr hasonlóan működik, mint egy speciális kiképzésű kutya: ahogy az állatokat is ki lehet képezni arra, hogy riasszanak, ha például leesik egy beteg vércukorszintje, úgy ezeket az eszközöket is finomhangolhatják különböző betegségek felismerésére. Nem véletlen, hogy a keresőkutyák mintájára most már e-orral felszerelt drónokat is fejlesztenek, ezeket természeti katasztrófák esetén arra használhatják majd, hogy felkutassák a romok alatt rekedt embereket.

Stephen Taylor, a Liverpooli Egyetem elektromérnöke szerint a jövő az e-orroké: míg a kutyáknak pihenniük is kell, az elektronikus szimat sosem fárad el, így ideális esetben előbb-utóbb teljesen felválthatják a keresőkutyákat. A kutyák rajongóit sem kell félteni: egyrészt az e-orrok még mindig fejlesztés alatt állnak, másrészt pedig éppen a speciális kiképzésű kutyák adják az egyik legfőbb mintát a tökéletesítésükhöz, igaz, ehhez a jövőben a mesterséges intelligenciát is segítségül hívják majd.

