Végre talált még egy nőre illő űrruhát a NASA, megvalósulhat az első női űrséta

Az utolsó akadály is elhárult az elől, hogy az első, kizárólag női űrhajósokból álló asztronauta páros is űrsétára indulhasson: a NASA-nak mostanra sikerült megfelelő méretű szkafandereket biztosítani egyszerre két női asztronautának is. Christina Koch és Jessica Meir október 21-én indulhatnak útnak.

A két amerikai nő űrsétája a negyedik lesz egy tízalkalmas sorozatban, amelyet a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) a következő három hónapra terveznek. Noha az ISS karbantartásához szükséges űrsétákból eddig összesen több mint kétszázra sor került már, eddig mindössze 15 nő vett részt efféle kiszállásokon, és melléjük is minden alkalommal férfiakat osztottak be a munkára.

Koch már veteránnak számít, ő ugyanis idén márciusban már volt űrsétán. Eredetileg akkor is egy női asztronautával, Anne McClainnel sétált volna, de mivel mindkettejüknek ugyanakkora méretű űrruhára lett volna szükségük, McClain helyett az erősebb fizikumú Nick Hague lett Koch partnere. (McClain ugyancsak részt vett egy űrsétán, szintén Nick Hague társaságában).

Jessica Mier (balra) és Christina Koch az ISS-en Forrás: NASA

Az október 21-re tervezett űrséta során a NASA ígérete szerint már nem fog gondot okozni, hogy Meirnek, akárcsak Kochnak, M-es szkafanderre van szüksége, mert a mérethiányos felszerelésből immár küldtek az ISS-re egy második darabot is. Sőt, a NASA programfelelőse, Kirk Shireman azt ígérte, hogy az űrügynökség a megnövekedett igényre való tekintettel több kisméretű munkaruhát is az ISS-re küld majd az elkövetkező években. Erre szükség is lehet, mert a NASA adatai szerint az amerikai asztronauták aktív állományának mintegy harmada nő.

