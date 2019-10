A G20-ak Pénzügyi Stabilitási Tanácsa is belekötött a Facebook kriptopénzébe, a Librába

Az Európai Központi Bank után most a világ gazdaságilag legfejlettebb államait tömörítő G20-ak tanácsadójaként működő nemzetközi szervezet, a Pénzügyi Stabilitási Tanács (Financial Stability Board, FSB) is aggályosnak tartja a Facebook digitális valutája, a Libra bevezetését. A szervezet szóvivője levélben tette közzé a G20 országok pénzügyminisztereinek címzett érveit.



Ezek szerint a Facebooknak garantálnia kell, hogy a Libra nem lesz alkalmas a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására. Ezen felül a szervezet szerint erősen problematikus a fizetőeszköz hosszútávú stabilitása, versenykorlátozó hatása, valamint az is, hogy miként felel meg a nemzetközi jogi, szabályozási és bankfelügyeleti kihívásoknak és kockázatoknak.

Mint arról a Qubiten beszámoltunk, a Facebook Libra néven jövőre bevezetendő fizetőeszköze a még leginkább csak a kriptopénzeknél használt, de a közeljövő egyik legfontosabb technológiájaként beharangozott blokkláncra alapozott pénzügyi infrastruktúrával azt az 1,7 milliárd embert akarja segíteni, akinek nincs lehetősége bankszámlát nyitni.

A Facebookon, az Instagramon és a WhatsAppon, illetve gyakorlatilag bárhol máshol az interneten használható online vásárlást és pénzküldést lehetővé tevő digitális pénz körüli kezdeti lelkesedés ugyanakkor rohamosan csökken.

Nyár közepén az Egyesült Államok kongresszusának mindkét háza, a szenátus és a képviselőház is levelet küldött a Facebooknak, amelyben arra kérték a Facebookot, hogy függessze fel a projektet, amíg a törvényhozók alaposabban meg tudják vizsgálni a kriptopénz lehetséges gazdasági hatásait.

Szeptember végén, október elején az első körben az aktív támogatók közül a Paypal, az Ebay, a Stripe, a Visa és a Mastercard is kihátrált a Libra-projekt mögül.

