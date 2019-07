USA-kongresszus: Fel kell függeszteni a Facebook kriptopénze, a Libra fejlesztését

Az Egyesült Államok kongresszusának mindkét háza, a szenátus és a képviselőház is levelet küldött a Facebooknak, amelyben arra kérik a saját digitális pénzét 2020-tól kibocsátani tervező Facebookot, hogy függessze fel a projektet, amíg a törvényhozók alaposabban meg tudják vizsgálni a kriptopénz lehetséges gazdasági hatásait. A képviselőház pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságának demokrata elnöke, Maxine Waters keddi levelében azt írta:

„Mivel a Facebook már most a világ lakosságának negyedét eléri, sürgetően fontos, hogy a Facebook és partnerei azonnal szüntessék be a megvalósítási terveiket, amíg a szabályozók és a kongresszus előtt lehetőség nyílik az aggályok vizsgálatára és a szükséges intézkedések végrehajtására.”

Waters szerint nyilvános meghallgatásokra van szükség a kriptopénzekkel kapcsolatos gazdasági tevékenységek kockázatainak és előnyeinek megvitatására, és ha a Facebook a kongresszus kérése ellenére nem szünetelteti azonnal a projektet, akkor az „egy újabb svájci bázisú pénzügyi rendszert eredményez, ami túl nagy ahhoz, hogy megbukjon”. Az utóbbi megjegyzés (too big to fail) a 2008-as pénzügyi válságra utal, amelynek bekövetkeztéig azt gondolták a nagy bankokról, hogy mivel túl sok szereplő függ tőlük, a kiépült globális bankrendszer nem mondhat csődöt.

Zuckerberg újabb pokoljárásra készülhet

A bizottság július 17-ére tűzte ki az első meghallgatás időpontját, „A Facebook által előterjesztett kriptovaluta és annak a felhasználókra, a befektetőkre és az amerikai pénzügyi rendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata” címmel, amelyre a Facebook közleményben fogadta el a meghívást.

A személyesen a Facebook két vezéralakjának, Mark Zuckerbergnek és Sheryl Sandbergnek, valamint a Libra ügyvezetőjének, David Marcusnak címzett levél alapján a Facebook a tavalyi kongresszusi turné után újabb kemény körre számíthat a törvényhozók előtt. Az írás szerint ugyanis „az, hogy milyen kevés információt tettek közzé a Libra és a Calibra szándékáról, szerepeiről, potenciális felhasználásáról és biztonságáról, jól mutatja a kockázatok óriási skáláját és a tiszta szabályozási védelmek hiányát. Ha az ilyen termékeket és szolgáltatásokat nem szabályozzák szükségszerűen, a megfelelő felügyelettel, azok rendszerszintű kockázatokat vethetnek fel, amelyek veszélyeztethetik az Egyesült Államok és a világ pénzügyi stabilitását.”

Mark Zuckerberg újra szembenézhet a szenátus és a képviselőház tagjaival, akik nem igazán rajonganak érte Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

A Guardian azt is megjegyzi, hogy a cég a lehető legkeményebb ellenfelet kapta Maxine Waters személyében, ugyanis ő az egyik olyan demokrata politikus, aki a legtöbbször hangoztatja a Donald Trump elnök elleni alkotmányos vádeljárás (impeachment) szükségességét. Ez azért érinti a Facebookot, mert – ahogy azt Waters ki is emelte a levelében – a céget azzal vádolják, hogy a közösségi felületein az amerikai elnökválasztást Trump javára befolyásoló orosz propaganda- és trolltevékenység zajlott 2016-ban, valamint előkerül a levélben a Trump-kampányon is dolgozó politikai tanácsadó cég, a Cambridge Analytica (CA) botránya, amikor a Facebook több mint 50 millió felhasználó adatait adta ki a CA-nak jogtalanul.

Ha a Facebook nem működik együtt a kongresszussal és az EU-val, a Libra halott

A képviselőház mellett a szenátusban is aggódnak a Libra hatásai miatt, ahol a bankfelügyeleti bizottság írt levelet a cégnek még májusban – ráadásul a Facebook-ellenes hangulat kétpártiságát jól mutatja, hogy a ennek a bizottságnak a republikánus Mike Crapo az elnöke.

A Mark Zuckerbergnek szóló levél még a Libra bejelentése előtt, a Wall Street Journal egyik cikke alapján íródott, és a bizottság tagjai a következő kérdéseket tették fel benne:

Hogyan működnek ez az új kriptovaluta-alapú fizetési rendszer, és milyen lépéseket tettek már meg pénzügyi szabályozók felé annak érdekében, hogy biztosítsák annak törvényi és szabályozási megfelelőségét?

Milyen adatvédelmi és fogyasztói biztosítékai lennének a felhasználóknak ebben az új pénzügyi rendszerben?

Milyen fogyasztói pénzügyi információkkal rendelkezik a Facebook, amit pénzügyi cégektől kapott, mit tervez ezekkel tenni, és milyen biztonsági intézkedéseket tett ezek védelme érdekében?

A Facebook tervezi megosztani harmadik felekkel vagy, eladni nekik a felhasználói információkat, vagy az azokból származó adatokat?

Hogyan biztosítja a Facebook, hogy a fenti információkat nem használják fel olyan módon, ami sértené a tisztességes hitelinformációról szóló törvényt?

Vannak a Facebooknak olyan információi az egyének hitelképességéről, pénzügyi megbízhatóságáról vagy életmódjáról, amelyek elegendők ahhoz, hogy megállapítsák, alkalmasak-e hitelfelvételre, biztosításra, munkavégzésre vagy lakhatásra?

Jay Zagorsky, a Bostoni Egyetem közgazdásza szerint az amerikai fogyasztók és a befektetők hozzászoktak a betétbiztosításhoz (a banki betétekre vonatkozó szövetségi garanciához), és ezt a Libra nem biztosítja. „Ha a befektetők ragaszkodnak hozzá, hogy bármilyen probléma esetén az amerikai kormány avatkozzon közbe, akkor a Facebooknak együtt kell működnie a kongresszussal” – mondta Zagorsky a Naked Securitynek.

A hangosan Libra-szkeptikus Zagorsky nem jósol túl fényes jövőt a Facebook projektjének, amennyiben az Egyesült Államok és az Európai Unió is fellép a Libra ellen: „A kongresszusnak nagy hatalma van, főként ha a pénzügyek és a bankrendszer irányításáról van szó. Megtilthatják például bármelyik banknak, hogy librával kereskedjenek, ami a fogyasztók dollárról librára váltását is megakadályozhatja. A Libra ettől még működhet a világ többi részén, de ha a kongresszus és az EU túl kockázatosnak tartja a Librát, akkor a projekt halott.”

