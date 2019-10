Sehogy sem akar eljönni az autómentes forradalom

Hol ettől, hol attól a forradalmi eszköztől várja az ember az egész közlekedés átalakulását, de ez valahogy csak nem jön el: az Uberhez és a Lyfthez hasonló cégek azt ígérték, hogy nemsokára eljön az idő, amikor nem kell mindenkinek saját autó, de az eladások száma ettől függetlenül világszerte emelkedik. A kutatók szerint az átmeneti visszaesés nem annyira a hirtelen támadt környezettudatosságnak, hanem inkább a tíz évvel ezelőtti recesszió után csökkenő vásárlókedvnek volt köszönhető. Most, ahogy a piac már kilábalt a válságból, egyre többen döntenek saját autó mellett.

A milenniumi nemzedék körében megfigyelhető növekvő tudatossággal is óvatosan kell bánni Robin Chase, a Zipcar egykori igazgatósági tagja szerint: könnyen lehet, hogy amint megszületik az első, legkésőbb a második gyerekük, győz a kényelemszeretet, és azok is saját kocsit vesznek, akik eddig nem látták szükségét.

Bruce Schaller New York-i közlekedésügyi szakértő szerint az Egyesült Államokban annak ellenére növekednek az autóeladások, hogy közben az Uberhez hasonló szolgáltatásokat is egyre többen veszik igénybe – az elmúlt tíz évben folyamatosan egyre több kocsit vesznek az emberek. A tendencia ott is megfigyelhető, ahol a közösségi fuvarozó szolgáltatások különösen népszerűek, igaz, egy százéves megszokást nem lehet egy pillanat alatt megváltoztatni – tette hozzá Schaller.

Idővel biztosan változik

A Lyft vezetői ennek ellenére optimisták: szerintük nagyon valószínű, hogy a jövőben egyre kevesebb saját tulajdonú autó lesz a Földön. Logan Green és John Zimmer szerint világszerte megfigyelhető, hogy kevesebb gépkocsit vásárolnak, ez pedig szerintük az autóipar végét jelenti majd. Igaz, a Nagy-Britanniában és Törökországban csökkenő eladásoknak például elég prózai okai vannak, az előbbi esetben a Brexit, az utóbbiban pedig az ország gazdasági nehézségei tehetőek felelőssé.

A Forbes 2017-es cikke szerint az autók töretlen népszerűsége mögött az áll, hogy az emberek egész egyszerűen szeretnek saját kocsit birtokolni, ez pedig azt is jelenti, hogy nagy valószínűséggel csak a hangsúlyok kerülnek át a hagyományos autókról az elektromos járművekre.

Chase szerint azért nem törvényszerű, hogy mindenki autóra vágyjon: ahogy az Uber és a Lyft is előszeretettel hangsúlyozza, a közlekedés átalakulóban van, és az eddigi trendekből nem sokat tudhatunk meg a jövőről. A saját tulajdonú gépjárművek mások szerint is visszaszorulnak majd: miután az idő 90 százalékában állnak, tulajdonképpen feleslegesek.

Egyes szakértők a megoldást az önvezető autózásban látják, amelynek eredményeként idővel a tömegközlekedés is feleslegessé válhat. Martin Mayfield, a Sheffieldi Egyetem mérnökprofesszora szerint ezzel a városkép is átalakul majd, ez a gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy tíz-húsz éven belül már mindenkit a saját robotsofőrje vihet majd munkába – miközben búcsút mondhatunk majd a vonatoknak és a buszoknak is.

