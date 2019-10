Ijesztő öngyilkossági hullámot mértek az amerikai fiatalok körében

2007 és 2017 között 56 százalékkal növekedett a befejezett öngyilkosságok száma a 10 és 24 év közötti korosztályban – áll az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) múlt héten megjelent jelentésében.

Az Egyesült Államokban élő tinédzserek és fiatal felnőttek körében 2007 és 2013 között évente átlagosan 3 százalékkal több öngyilkosság fordult elő; 2013 és 2017 között évi 7 százalékra gyorsult a növekedés.

Ennél is riasztóbb, hogy a vizsgált évtized öngyilkossági statisztikái 76 százalékos növekedést mutatnak, ha a 15 és 19 év közöttiekre szűkítik a vizsgált korosztályt. 2017-ben az autoagresszió végzetes formája már a második halálok volt a 10–24 éves körében.

A jelentés szerint a Z-generáció – vagyis az 1997 után született amerikaiak nemzedékének – mentális egészsége sokkal rosszabb állapotban van, mint a korábbi korosztályoké. Ez a megállapítás összhangban van Jeane M. Twenge amerikai pszichológus magyarul először a Qubiten bemutatott, széleskörű generációs kutatásának eredményeivel.

Grafika: Tóth Róbert Jónás

A jelentést szemléző Business Insider idézi a Pew Research Center kutatását, amelyből kiderül, hogy 2017-ben a tizenévesek 13 százaléka élt át súlyosabb depressziót, míg 10 évvel korábban az akkori tinédzserek 8 százaléka számolt be ilyen tünetekről.

A CDC jelentése szerint a közösségi média túlzott használata is elősegítheti a mentális problémák gyakoriságának növekedését, mivel a Z-generáció az első valóban digitális nemzedék. A Pew idézett reprezentatív kutatása is ráerősít erre: a megkérdezett 13–17 éves korúak 45 százaléka „szinte állandóan” az interneten lóg.

Az Anxiety and Depression Association of America nevű szervezet körébe tartozó szakértők szerint ez a jelenség lehet a kiváltó oka a korosztályban egyre inkább eluralkodó depressziónak, elmagányosodásnak, szorongásnak is.

A 24 éven aluli gyerekek és fiatalok a nap 24 órájában hívhatják a Kék Vonal 116 111-es lelkisegély-vonalát, ha krízisbe kerültek, öngyilkossági gondolatokkal küzdenek, veszélyben érzik magukat, bántalmazás áldozatai, vagy nagyon hiányzik mellőlük valaki, aki meghallgatja őket. A 116 000-ás számon pedig felnőtteknek, szakembereknek, hozzátartozóknak segítenek, akik aggódnak egy gyerekért.



