Freund Tamás elnézést kért az MTA társadalomtudósaitól, akik szerinte megmételyezik a fiatalokat

Freund Tamás az MTA-nak adott interjújában ismét a nemrégiben a Qubit által ismertetett üzenetéről beszélt. A kormányközelinek tartott akadémikus Orbán Viktor miniszterelnöknek írott levelében Palkovics László innovációs minisztert és az általa bevezetni kívánt strukturális reformokat kritizálta, ennek során pedig lesújtóan nyilatkozott a „kormányt folyamatosan kritizáló, gyengén teljesítő társadalmi kutatócsoportokról”, amelyek munkatársai az intézetük megszűnésével „egyetemi állásaikon akkor is túl fognak élni, és onnan tovább mételyezik a közéletet és a fiatalságot”.

Az agykutató korábban már megerősítette, hogy vállalja az elnökjelöltséget, a mostani interjúban ismét azt hangsúlyozta, hogy megválasztása esetén elítélő szavai ellenére sem szüntetne meg társadalomtudományi intézeteket, de ez nem is szándéka. Most adott interjújában azt mondta, hogy nem érti azt az újságírói következtetést, hogy elnökként utcára teszi majd a kormánykritikus társadalomtudósokat, már csak azért sem, mert az „MTA elnökének semmi köze az ELKH IT döntéseihez”.

Szomorú megosztottság

Freund elmondta: már az ominózus levél legelején hangsúlyozta, hogy elsősorban nem a potenciális MTA-elnökség érdekli, hanem a kutatóhálózat megmentése. Levelének írásakor attól tartott, hogy a legjobb kutatók távoznak majd az országból, amikor pedig gyengén teljesítő kutatókról beszélt, arra gondolt, hogy a kevésbé eredményes tudósokat senki nem fogja külföldre csábítani.

Freund szerint az ELKH Irányító Testületének az ügyrendjében egy intézet megszüntetéséhez kétharmados szavazati arány szükséges, ezt pedig elmondása szerint javarészt ő harcolta ki, az átvilágítások célja pedig a „nemzetközi mércével mérhetetlen teljesítményt nyújtó csoportok” kiszűrése.

Az MTA elnökségére legesélyesebbnek tartott jelöltet nagyon elszomorítja a mai közhangulat és a társadalom megosztottsága, a fiatalok megmételyezéséről írt soraiért pedig „a magukat érintettnek érző társadalomtudós kollégák elnézését” kérte.