Ész Ventura: Merre ment a hangya?

A hangyahurok című feladványban egy hangya egy kezdetben vízszintes pálcán iszkol a függőlegesen felfele egyenletes sebességgel emelt végponttól a pálca másik vége felé, ami a talajon csúszik. A hangya sebessége a pálcán, valamint a pálca végének emelkedési sebessége azonos, így végül a hangya ugyanoda jut vissza a talajhoz viszonyítva, mint ahonnan elindult. A kérdés az volt, hogy milyen irányba indul a hangya a talajhoz viszonyítva, illetve hogy a megtett huroknak mi a legmagasabb és a legszélsőbb pontja.

Helyezzük a koordináta-rendszerünk origóját a hangya kezdeti pozíciójába, és jelöljük ezt a pontot O-val. Az L hosszú pálca függőlegesen emelt vége legyen A, a másik vége B. A mozgás elején A = O, a mozgás végén B = O. A pálcán v sebességgel haladó hangya t időpillanatban vett helyzete legyen H, amit x(t) és y(t) koordinátákkal írhatunk le. A koordinátarendszerben való leírásra a kérdések megválaszolásához nem is lesz szükség, később azonban az illusztráció kedvéért kirajzoljuk majd a hangya által megtett hurkot, és ennek a görbének a megadásához a koordinátákkal való leírás nagy segítség lesz.

Nézzük az első kérdést, hogy milyen irányba indul a hangya a talajhoz viszonyítva. A hangya talajhoz viszonyított sebessége két összetevőből adódik össze: a pálca sebességéből a talajhoz viszonyítva, valamint a hangya sebességéből a pálcához viszonyítva. Az előbbi esetében a pálca azon pontjának a sebességére vagyunk kíváncsiak, amely pontban a hangya éppen tartózkodik, ami a mozgás legelején az A pont, ami v sebességgel mozog felfele. Ugyanekkora sebességgel mozog a hangya is a pálcán, ami kezdetben vízszintes, tehát az eredő sebesség pont 45 fokot fog bezárni a vízszintessel.

Most nézzük, milyen magasra jut a hangya. A hangya sebessége a mozgás során végig két összetevőből áll össze, ahogyan azt fentebb megállapítottuk, de most elegendő ezeknek csak a függőleges komponenseit tekintenünk. A hangya sebességét kezdetben a pálca mozgásából adódó komponens dominálja, és a hangya felfelé el fog mozdulni. Tudjuk azonban, hogy a mozgás végén visszatér O-ba, tehát később megfordul a mozgása. Legmagasabban akkor lesz, vagyis akkor fordul vissza, amikor az eredő sebességének a függőleges irányú komponense éppen nulla.

Mivel a rúd A végpontjának a függőleges irányú sebessége v, a B végpont viszont a talajon marad, tehát nincsen függőleges irányú sebessége, ezért a hangya a rúdon elfoglalt helyével arányosan veszi át a rúd A végének a sebességét, ami v · (HB/AB) = v · (L-v·t)/L lesz. A hangya saját sebessége a rúdhoz viszonyítva v, aminek a függőleges komponense v · (OA/AB), csak ellenkező irányban. A hangya eredő függőleges sebessége akkor lesz nulla, ha a fenti két komponens nagysága azonos, ami HB = OA esetben áll elő. Viszont OA = v·t, és AH = vt ugyancsak, így OA = AH, tehát AB = 2 × AH, tehát a hangya pont a rúd közepén van. Továbbá OH = OA/2 = AB/4 = 5 cm. Ilyen magasra emelkedik a hangya, és még azt is megállapíthatjuk, hogy ekkor a rúd éppen 30 fokos szöget zár be a vízszintessel.

Ha az a kérdés, hogy x irányba milyen messze jut a hangya, akkor hasonló módon a korábbiakhoz, most azt keressük, hogy a hangya eredő sebességének vízszintes komponense mikor válik nullává. Legyen a rúd B végének a vízszintes sebessége u, ami függhet az időtől. A rúdtól kapott vízszintes irányú sebességet a hangya a rúdon elfoglalt helyének megfelelően most is arányosan veszi át, mert az A pont nem mozog vízszintesen. A B pont vízszintes irányú u sebességéből a hangya u · (HA/AB) sebességet vesz át. Saját rúdon levő sebességének vízszintes komponense v · (OB/AB). A vízszintes irányú visszafordulás tehát akkor történik, amikor u/v = OB/HA.

Tudjuk, hogy HA = OA = v·t, ezért v/u = OA/OB = tg(α), vagyis a rúd vízszintessel bezárt α szögének tangense. De mivel a rúd összenyomhatatlan, mindkét vége egyforma sebességgel kell mozogjon a rúd saját irányába, tehát a rúdvégek sebességeinek vetülete a rúdra egyforma kell legyen. Ebből az következik, hogy u·cos(α) = v·sin(α), vagyis u/v = tg(α). Tehát tg(α) = 1/tg(α), ami α=45°-nál teljesül, vagyis a derékszögű AOB háromszög egyenlő szárú, tehát AH = OH = L/√2. AH-t levetítve az x tengelyre kapjuk, hogy a hangya eltávolodásának maximuma AH · cos(α) = L/2 = 10 cm.

A megoldást Miholcs Gyula marosvásárhelyi beküldőnk megoldása alapján állítottam össze.



Érdekességként nézzük még meg, hogyan is néz ki ez a hangyahurok teljes valójában. Ha L-et és v-t egységnyinek választjuk, akkor a görbe paraméteres egyenlete, azaz x és y koordinátái az idő függvényében: x(t) = t*sqrt(1-t^2), y(t) = t-t^2. A kirajzolásban segítséget nyújthat a WolfraAlpha online felülete, csak azt kell neki beírni, ami az alábbi képernyőképen is látszik.