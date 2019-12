96 sarkkörkutató állítja egybehangzóan, hogy Grönland jege katasztrofális mértékben olvad

Az 1990-es évek óta hétszeresére gyorsult a grönlandi jég olvadása, aminek következtében a 20 éve jellemző évenkénti 33 milliárd tonnányi jég helyett mára évente átlagosan 254 milliárd tonna olvad el. Az olvadás mértéke ezzel eléri az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) által felvázolt legrosszabb forgatókönyv előrejelzéseit.

A számításokhoz egy 96 tudósból álló, 50 nemzetközi szervezetet képviselő kutatócsoport 26 mérési modell és 11 műhold adatsorainak a kombinációját használta, valamint a jégtakaró tömegén kívül a változás mértékét, a jég súlyát és az áramlásokat is figyelembe vették. Számításaik szerint a Grönlandon 1992 és 2018 között elolvadt mintegy 4 trillió tonnányi jég a világtengerek szintjét eddig 1 centiméterrel növelte meg az elmúlt 25 évben. A folyamat felgyorsulása azonban a kutatók szerint azt jelenti, hogy az évszázad végéig a tengerszint emelkedése is egyre gyorsuló üteművé válik, így 2100-ra a tengerszint-emelkedés mértéke akár a 67 centimétert is elérheti.

A festői Ilulissat városka Grönland szigetén: a 60 centis vízszintemelkedés nekik elég rossz hír Forrás: Wikimedia Commons

A világtengerek szintjének minden centiméternyi növekedése nagyjából 6 millió ember életét befolyásolja, vagy teszi lehetetlenné a partokon. Ez azt jelenti, hogy az évszázad végéig a tengerszint-emelkedés okozta árvízkárok 400 millió ember életét érintik majd közvetlenül – mondta a Phys.org-nak a kutatást vezető Andrew Shepherd, a Leedsi Egyetem sarkkörkutató professzora.

Az év elején Michael Bevis amerikai geofizikus és kutatócsoportja egy tanulmányukban már felhívták rá a figyelmet, hogy a grönlandi jég olvadása annyira felgyorsult, hogy már lehetetlen ellene bármit is tenni. Noha korábban a jégolvadás egyet jelentett a gleccserek olvadásával, mára a tengerszint emelkedését vizsgáló kutatók szerint az olvadás nagy részéért a sziget belsején tapasztalható olvadás a felelős. Az idén februárban a PNAS amerikai tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a klímaváltozásnak köszönhetően minden nyáron óriási folyók keletkeznek Grönland délnyugati belterületén, amelyek aztán az óceánban végzik, így a jövőben ez az eddig komolyan nem vizsgált régió járulhat hozzá az egyik legnagyobb mértékben a tengerszint emelkedéséhez.

