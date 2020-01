Meghalt az első kínai páciens, akit a SARS-szerű koronavírus fertőzött meg

Röviddel azután, hogy kínai epidemiológiai szakemberek kizártnak tartották, majd az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) szakértői mégis valószínűsítették, hogy a több tucat embert december óta megbetegítő, rejtélyes és súlyos tüneteket kiváltó kórokozónak bármi köze lenne az évezred elején a fél világot rettegésben tartó SARS-vírushoz, meghalt az első beteg, akit a kínai tüdőgyulladásjárvány miatt megbetegedése óta kórházban kezeltek.

A WHO vizsgálatai alapján a Kínában december elejétől észlelt titokzatos megbetegedéseket a SARS járvány kitöréséért is felelős koronavírusok egyik új variánsa okozza. Ezt az elméletet erősíti az is, hogy a kínai hatóságok korábban a SARS mellett kizárták az emberi szervezetben ugyancsak tüdőgyulladást okozó influenza-, madárinfluenza- és adenovírusokat is.

Az, hogy a kínai betegeket mi betegíthette meg, azután derült ki, hogy a WHO szakértői szekvenálták a betegek szervezetéből izolált vírusokat. A koronavírusok többnyire madarakat és emlősöket fertőznek meg, és az általuk okozott betegségek lefolyása legtöbbször enyhe, de egyes variánsok komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Bizonyos koronavírusok emberről emberre terjednek, más fajták állatról emberre kerülve fertőznek.

A Kínában elhunyt 61 éves beteg szervezete már a fertőzés előtt is vészesen le lehetett gyengülve, a férfit tumoros megbetegedéssel kezelték, és krónikus májbetegsége is volt. A WHO által azonosított vírust egyébként 41 beteg szervezetéből mutatták ki, közülük az elhunyt férfin kívül hét további beteg állapota válságos. A vizsgálatok szerint az első fertőzött a hétvégén elhunyt férfibeteg lehetett. A betegek mind egy halpiacon fertőződtek meg, egyelőre semmi jele nincs, hogy a vírusvariáns emberről emberre is képes lenne terjedni.

