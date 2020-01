Annyira száraz a Panama-csatorna környéke, hogy pótdíjat kell szedni a hajóktól

Az elmúlt hét évtized ötödik legszárazabb évét mérték 2019-ben a Panama-csatornát övező vízgyűjtő területen. Az óceáni átjáró környéke annyira száraz lett, hogy az átkelő hajóktól elkezdenek édesvízi pótlékot szedni – közölték hétfőn a helyi hatóságok.

Az intézkedéssel szeretnék garantálni a megfelelő vízpótlást, hogy az ivóvíz-ellátással és a hajózással se legyenek gondok – indokolta „a nehéz döntést” Ricaurte Vásquez, a csatorna igazgatója. A csatornánál minden egyes átkeléshez több millió liter édesvizet használnak fel, aminek a nagy részét aztán az óceánba engedik.

A pótlékot február 15-től vezetik be határozatlan időre, és csak a 38 méternél (125 lábnál) hosszabb hajókra vonatkozik. Azon felül viszont mindegy a méret, a díj fixen 10 ezer amerikai dollár lesz átlépésenként, amit egy további, nem állandó összeggel fejelnek meg annak függvényében, hogy milyen mély a víz a Panama-csatorna részét képező Gatún tóban az átkelés időpontjában. Ha elegendő a víz az átjáróban, a többletdíj csökken, és fordítva.

A csatornahatóság a múlt héten tette közzé éves jelentését, amelyből kiderült, hogy 2019-ben 20 százalékkal kevesebb eső esett a sokévi átlagnál. Márpedig a környező vízgyűjtő terület vízellátása kulcsfontosságú a csatorna működtetésének szempontjából, nem beszélve a 4 millió lakosú Panamavárosról, ahol az ország lakosságának a fele él.

Vásquez arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás fenyegetést jelent a csatorna működésére. 2020-ra vonatkozóan egyelőre nem döntöttek olyan hajózási korlátozásról, mint amit tavaly vezettek be a Gatún tó alacsony vízállása miatt. Valószínű, hogy a pótdíj bevezetése már önmagában is csökkenti a 105 éves csatorna forgalmát.

A hajók átlagosan 188 ezer dollár fizetnek egy-egy áthaladásáért, de egyes esetekben akár az egymillió dollárt is eléri a díj. A vezetőség azt tervezi, hogy a foglalási rendszerben is változtatásokat vezetnek be, hogy az aszályos időszakokban meggyorsítsák az átkelést.

