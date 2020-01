Durván melegednek az óceánok, 2019-ben újabb hőmérsékleti rekordot mértek

Egy friss elemzés szerint újabb rekordot döntött az óceánok hőmérséklete 2019-ben, ami megbízhatóan mutatja a bolygó gyorsuló melegedésének mértékét.

A Föld óceánjai azért megbízható mércéi a klímavészhelyzetnek, mert több mint 90 százalékát nyelik el a fosszilis energiahordozók égetése, az erdőirtás és egyéb emberi tevékenységek nyomán kibocsátott üvegházhatású gázok által okozott plusz hőnek.

Az Advances of Atmospheric Sciences folyóiratban megjelent új elemzés szerint az elmúlt öt évben mért óceáni átlaghőmérsékletek a valaha mért legmagasabbak, de ez akkor is megáll, ha az elmúlt tíz évre tekintünk vissza. Az óceánok által elnyelt többlet hőmennyiség megfelel annak, mint hogyha a Föld összes emberi lakója száz mikrohullámú sütőt járatna éjjel-nappal (az nem derül ki, milyen teljesítményűt, és mennyi ideig). Igaz, az El Niñóhoz hasonló időjárási jelenségek nagyban befolyásolhatják az éves eredményeket.

Az óceánban is van hőhullám

Miért gond az óceán melegedése? Mert hevesebb viharokhoz vezet, és megzavarja a vízkörforgást, ezek a zavarok pedig áradásokat, tartós száraz időszakokat és pusztító erdő-, illetve bozóttüzeket, emellett a tengerszint emelkedését eredményezhetik. Arról nem is beszélve, hogy az óceáni hőhullámok száma is meredeken nő, a víz melegedése pedig a tengeri ökoszisztémáknak is árt.

„Az óceánokból derül ki igazán, hogy milyen gyorsan melegedik a Föld – mondta a minnesotai St. Thomas Egyetem mérnöki karán oktató John Abraham, a tanulmány egyik szerzője. – Azt látjuk, hogy a Föld bolygó folyamatosan, zavartalanul és egyre gyorsabban melegszik. Ez rettenetes hír” – fogalmazott az amerikai kutató.

Jégdarabok úszkálnak egy olvadozó antarktiszi gleccser előtt Fotó: MATHILDE BELLENGER/AFP

Eredményeik szerint 2019 nem csak a legmelegebb év volt az óceánok történetében, de az elmúlt évtized legnagyobb mértékű felmelegedésével is szolgált – mondta az elemzésben ugyancsak közreműködő Michael Mann légkörkutató a Penn State Egyetemről.

A legmagasabb tengerszint az elmúlt tíz évben

A tengerek globális hőfokát leggyakrabban a felszíni vizekben mérik, mert ez az a terület, ahol az emberek is mozognak. A mostani kutatáshoz az adatokat részben az amerikai National Center for Atmospheric Research több mint 3800 megfigyelőbójából álló, Argo nevű flottájától szerezték, részben pedig azokból a mélyvízi mérésekre is alkalmas mérőeszközökből, amelyeket hajókról bocsátottak a vízbe az elmúlt években. A mérések 2000 méteres mélységig terjedtek.

Az Argo-bóják legfrissebb pozíciói

Az eredmények alapján az óceánok területének túlnyomó részén folyamatosan nő az eltárolt hőenergia mennyisége, és az elmúlt 10 évben mérték a legmagasabb tengerszintet is.

A kutatók mérései szerint az átlagos tengerszint további egy méterrel nő az évszázad végére, ami számításaik szerint 150 millió ember kitelepítését teszi szükségessé.

A kutatásban nem résztvevő tengerbiológus, Dan Smale a brit Tengerbiológiai Szövetségtől azt mondta, az amerikai kutatók a lehető legerősebb adatokat dolgozták fel a legkorszerűbb módszertannal, megállapításaik épp ezért megalapozottak. Mint mondta, számára az a kutatás legfőbb üzenete, hogy az óceánok felszíni vizei – különösen a 300 méteres mélység fölötti rétegek – gyorsan növekvő mértékben nyelik a légkörből származó hőt. Ezek a tengeri biodiverzitás szempontjából legfontosabb vízrétegeket, és ezekre az ökoszisztémákra bizonyosan „drámai hatással lesz” a kontrollálatlan melegedés.

Az új elemzés készítői a pekingi Kínai Tudomány Akadémia szakértői által kidolgozott módszertannal elemezték. A statisztikai módszernek hála azokon a pontokon is megbecsülhették a felmelegedés mértékét, ahonnan nem volt adatuk, így például a felmelegedés szempontjából különösen kritikus Északi-sarkon is. Az amerikai légkörkutató hivatal, a NOAA korábbi mérései hasonló eredményre vezettek.

