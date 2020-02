Szovjet kémrádiót ástak elő német régészek egy római villa romjai alól

Régészek bukkantak rá egy szovjet kémrádióra Németországban, miközben egy római villa romjainak ásatásán dolgoztak. A most bejelentett, de még 2019 augusztusában történt felfedezés Kölntől körülbelül 30 kilométerre történt, egy lignitbányászatra kijelölt területen, ahol egykor a megtizedelt Hambach-erdő egyik ösvénye húzódott.

Az akár 1200 kilométeres hatótávolságban használható rövidhullámú rádióra egy gumigyűrűvel és csavarokkal légmentesen zárt fémdobozban találtak rá, és bár az elemei 30 év alatt lemerültek, a rádió teljesen újszerű állapotban volt. „Úgy gondoljuk, a rádió új elemekkel működőképes, de nem próbáltuk ki” – mondta Erich Classen, a Rajna-vidéki Tájtársaság régésze.

Az R-394KM típusú, Sztrizs (magyarul: Sarlósfecske) fedőnevű adó-vevőt 1987-ben gyártották a Szovjetunióban, majd nem sokkal később kémek vitték Nyugat-Európába. A kutatók szerint a szovjetek a rádió megtalálásának helyszínétől nyugati irányban nagyjából tíz kilométerre található Jülich Nukleáris Kutatóközpontot tartották megfigyelés alatt, és az ott gyűjtött információkat rádiózták haza. Egy másik elmélet szerint a délkelet felé hasonló távolságra lévő nörvenichi katonai légibázist figyelhették meg, ahol az amerikai Pershing nukleáris rakétákat tárolták egészen 1995-ig.

Forrás: Jürgen Vogel / LVR-LandesMuseum Bonn

Classen szerint elképzelhető, hogy a rádiót a szovjet ellenőrzés alatt álló keletnémetek állambiztonsági szerve, a Stasi ügynökei ásták el a nyugatnémet területen jövőbeli használatra, de az is lehet, hogy csak tartalékrádió gyanánt rejtették el.

Bár a modell legtöbb változatát cirill betűkkel feliratozták orosz nyelven, a kiásott rádión latin betűs angol szavak találhatók, amiből a régészek arra következtetnek, hogy németül vagy angolul beszélő kémeknek szánták – ugyanakkor az is lehet, hogy csak álcaként szolgáltak a latin betűs feliratok, hogy ne tudják visszavezetni a rádió eredetét a Szovjetunióig. Az utóbbit támasztja alá az is, hogy a rádió csomagolópapírján olyan, orosz kézírással jegyzett számsorokat is találtak, amelyek a rádió használatával kapcsolatosak, és amelyek korábban már szerepeltek talált szovjet iratokon.

A kémrádiót átmenetileg a Rajna-vidéki Tájtársaság bonni múzeumában állították ki.

Neked is fontos, hogy hitelesen tájékozódj tudományról, technológiáról, klímaharcról: az emberiség jövőjéről? Nekünk az. Támogasd a munkánkat Te is!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: