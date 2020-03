Az USA belügyminisztériuma szerint egyenesen hasznos, hogy egyre több szén-dioxid kerül a légkörbe

Félrevezető, áltudományos állításokkal, például azzal ásta alá a klímaváltozás megfékezésére szánt globális erőfeszítéseket az Egyesült Államok belügyminisztériuma, hogy hivatalos dokumentumokban és jelentésekben állította: a légkör szén-dioxid-tartalmának növekedése nemhogy nem káros, de egyenesen hasznos.

Például a mezőgazdaságnak, mert a megnövekedett szén-dioxid-tartalom miatt a növények jobban tudják hasznosítani az öntözésükhöz használt vizet. Az amerikai belügyminisztérium „tudományos munkája”, amelyről oknyomozó riportjában a New York Times számolt be részletesen, például olyan döntésekhez szolgál alapul, amelyek lehetővé teszik, hogy a víztartalékokat a halgazdaságok kárára hozzáférhetővé tegyék a mezőgazdaságnak.

Donald Trump elnök korábban már egyébként is „nagyon ártalmas és borzalmas szabályozásnak” nevezte az Obama-érában megerősített vízvédelmet, amelynek korlátozásában a farmerek, a golfpálya-üzemeltetők, valamint az építő-, gáz- és olajipar támogatására is számíthatott. A védettségtől megfosztott területekre ugyanis ezentúl gond nélkül nyújthatnak be építkezési kérelmet, és ipari tevékenységet is folytathatnak rajtuk.

Hivatalos tudománytalanság

Az amerikaiak millióinak (és potenciálisan az egész emberiség) életét befolyásoló döntéseket megalapozó jelentéseket a Trump-adminisztráció által 2017 elején kinevezett Indur Goklany felügyelete alatt írták. Goklany utasítására legalább 9 nagy állami jelentés nyelvezetét és mondanivalóját módosították oly módon, hogy azt sugallja,

„Ki tudja miért, de a klímatudósok túlbecsülik a globális felmelegedés mértékét.”



Az USA belügyminisztériumának jelentéseiben foglaltakkal szemben a klímatudósok között tökéletes az egyetértés abban, hogy a földi légkör melegszik, és ez összességében a mezőgazdasági termelés és a hozamok drasztikus visszaesését eredményezi majd.

A New York Times szerint az amerikai kormány arra alapozva folytat fenntarthatatlan vízgazdálkodási irányelveket például Kaliforniában, hogy a (kozmetikázott) belügyminisztériumi jelentések szerint a klímatudományban nincs egyetértés az éghajlatváltozás mértékéről és mibenlétéről. Trump épp a múlt hónapban írt alá egy tervezetet, miszerint hozzájárul a kaliforniai öntözési szabályozás enyhítésén. Ökológusok és éghajlatkutatók rávilágítottak, hogy a bizonytalansági faktor hangsúlyozása és kidomborítása csak arra jó, hogy elbizonytalanítsák a közvéleményt, és aláássák az éghajlattudósok iránti bizalmat.

