Egy 13 éves fiú érdemelte ki, hogy elnevezhesse a NASA új marsjáróját

Egy tizenhárom éves amerikai fiú, Alexander Mather adta a NASA nyáron útnak indítandó új marsjárójának a nevét, a keresztségben az eszköz a Perseverance (Kitartás) nevet kapta.

A névadásra az egész világból lehetett pályázni, a hetedik osztályos, Virginia államban élő Mather a nyertes esszéjében azért érvelt a Perseverance mellett, mert az eddigi műszerek nevéhez illőnek érezte ezt is: mint kifejtette, a Curiosity, a Spirit és az Opportunity is fontos emberi minőségekről (kb. kíváncsiság, lelkierő, esély) kapták a nevüket, de mindez semmit sem ér a megfelelő kitartás nélkül. Az InSight a kakukktojás, mert bár ez a név is jelent valamit – ez esetben talán azt, hogy betekintés – de alapvetően az Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport leírásból képzett betűszó.

Az új marsjáró nevét Thomas Zurbuchen, a NASA tudományos igazgatóságának helyettes titkára tette közzé csütörtökön. Zurbuchen arra is felhívta a figyelmet, hogy éppen Alex generációja az, akinek az életében a Marsra szállás elérhető közelségbe kerülhet – ami azért is jó hír, mert a fiú mérnöknek készül, és űrkutatással szeretne foglalkozni. A marsjáró nevét egy, a készülék robotkarját fedő fémlemezre fogják gravírozni, ha minden jól megy, a Perseverance 2021. február 18-án landol majd a Marson.



A frissen megkeresztelt Perseverance Fotó: NASA

Rögtön 156 névvel indul útnak

Az amerikai űrügynökség 1997 óta bízza a Marsra küldött műszerek elnevezését iskolásokra, a NASA ekkor indította útjára a Pathfinder missziót, az ekkor kiküldött marsjárót pedig Valerie Ambroise javaslatára Sojourner-nek nevezte el. Az első marsjáró a tervezett egy hét helyett 83 napon keresztül gyűjtött adatokat a vörös bolygón.

A mostani névpályázatra 770 ezren jelentkeztek, Lori Glaze, a NASA bolygótudományi részlegének vezetője szerint ez rekordnak számít az ügynökség történetében, de azoknak sem kell szomorkodniuk, akik ugyan bejutottak az elődöntőbe, de mégsem az ő javaslatuk nyert: mind a 155 versenyző javaslata útra kel majd a Perseverance fedélzetén egy apró szilíciumchipen, sőt még az esszéket is magával viszi majd a marsjáró. A többi javaslat itt tekinthető meg.

A Perseverance az adatgyűjtés és az élet nyomai után való kutatás mellett a tervezett humán missziót is előkészíti majd, a marsjáró kalandjait saját twitter-fiókján lehet figyelemmel kísérni.